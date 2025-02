Scuola di via nizza a Schiavonea, Straface “questa è interruzione di pubblico servizio”

Con la sospensione delle attività didattiche del plesso scolastico di via Nizza che, nella migliore delle ipotesi si protrarrà fino a lunedì 10 febbraio, siamo di fronte ad un vero e proprio caso di interruzione di pubblico servizio.

L’inerzia con la quale il Sindaco Flavio Stasi ha dimostrato di non affrontare la questione che non riguarda solo le ultime settimane, ma che va avanti da mesi se non anni, è intollerabile: qui si parla della sicurezza di bambini ai quali viene negato il diritto allo studio.

Le segnalazioni prende atto della situazione il consigliere comunale e regionale Pasqualina Straface non sono solo quelle che abbiamo letto nei giorni scorsi; anzi.

Le proteste e le lamentele giunte da più parti rispetto a disservizi legati, ora alla mancanza di acqua, ora al malfunzionamento dei riscaldamenti si rinnovano da molto più tempo, senza che l’Amministrazione Comunale prenda in seria considerazione di intervenire con progetti di manutenzione definitivi e risolutivi, una volta per tutte.

Ci auguriamo conclude Straface che prima di riaprire la Scuola, si verifichino tutte le condizioni di sicurezza per garantire alla comunità educante di poter frequentare le lezioni in un ambiente idoneo, di poter usufruire di servizi adeguati e soprattutto, di non essere costretta a fare nuove assenze.