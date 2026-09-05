Scuola, famiglia e territorio: mercoledì 9 settembre a Bisignano il convegno sull’alleanza educativa generativa

“Dal patto immaginato al patto vissuto: l’alleanza generativa tra scuola, famiglia e territorio”.

È questo il titolo del convegno promosso dal Forum delle Associazioni Familiari della Calabria e dall’Associazione Italiana Maestri Cattolici (AIMC) Calabria, in programma mercoledì 9 settembre 2026 alle ore 17.00 presso la Sala Conferenze dell’IIS “Enzo Siciliano” a Bisignano (CS).

L’iniziativa, strutturata durante l’anno, ha avuto come filo conduttore il rapporto tra scuola, famiglia e comunità locali, riconoscendo nell’alleanza educativa uno strumento fondamentale per affrontare le sfide formative e sociali.

Durante l’incontro, saranno presentati i risultati, con la restituzione del lavoro svolto nei laboratori di co-scrittura finalizzati alla definizione dei nuovi Patti educativi.

Il percorso ha visto il coinvolgimento attivo di dirigenti scolastici, docenti, famiglie e realtà territoriali, nella convinzione che l’educazione sia una responsabilità condivisa e una risorsa strategica per la crescita delle nuove generazioni.

Introdurranno i lavori i rappresentanti delle istituzioni scolastiche e associative:

Silvana Sita Presidente AIMC Calabria, Claudio Venditti presidente Forum Famiglie Calabria, Immacolata Cairo DS IC Don Milani/Aprigliano di Cosenza, Raffaele Carucci IIS Enzo Siciliano, Francesco Fucile Sindaco di Bisignano, don Cesare De Rosis Arciprete di Bisignano.

Illustreranno i dati della sperimentazione: Adelaide Francesca Sirianni IC don Milani/Aprigliano e Massimo Brunosio.

Interverrà da remoto Esther Flocco presidente Nazionale di AIMC. Pinella Crimi, vicepresidente nazionale del Forum delle Associazioni Familiari, interverrà sul tema “Genitori e scuola insieme: la prospettiva nazionale sulla corresponsabilità e il ruolo attivo delle famiglie”.

Le conclusioni saranno affidate a Loredana Giannicola, Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, con una riflessione dedicata alla valorizzazione delle esperienze che stanno contribuendo a costruire una nuova cultura della partecipazione educativa e della corresponsabilità. I lavori saranno moderati dal giornalista Fabio Mandato.

L’esperienza maturata in questi mesi dimostra che quando scuola, famiglia e territorio collaborano stabilmente, si producono risultati concreti per la qualità dell’educazione e la coesione della comunità», sottolineano gli organizzatori.

«L’obiettivo è trasformare i Patti educativi da dichiarazioni di principio a strumenti concreti di partecipazione, corresponsabilità e crescita dell’intero territorio».

L’incontro è aperto a dirigenti scolastici, docenti, genitori, educatori, amministratori locali, associazioni e a tutti coloro che hanno a cuore il futuro delle nuove generazioni.