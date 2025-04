Scuola inclusiva, boom di iscrizioni per il corso formativo sul cooperative learning promosso da I Figli della Luna

Cresce l’attesa per l’evento formativo LA SCUOLA INCLUSIVA, PER NON UNO, NON UNA DI MENO organizzato dalla Cooperativa i Figli della Luna a Corigliano-Rossano.

L’iniziativa, focalizzata sulla cultura dell’inclusione, la promozione dell’interdipendenza positiva e la valorizzazione delle diversità, in pochissimi giorni ha registrato un vero e proprio boom di iscrizioni, superando quota 100 adesioni. Sono ancora disponibili alcuni posti per partecipare a questa importante occasione di formazione-azione.

In programma per il prossimo sabato 12 aprile nella Sala Conferenza dell’Hotel San Luca in località Frasso a Corigliano-Rossano (area urbana di Rossano), l’evento si rivolge a docenti curriculari e di sostegno, educatori, psicologi, assistenti sociali e genitori ed è destinato ad offrire spunti e strumenti pratici per costruire ambienti di apprendimento inclusivi.

Promosso nell’ambito del progetto COOPERATIVE LEARNING…GIOCO DI SQUADRE, CLASSE VINCENTE!! finanziato con fondi Next Generation EU PNRR M 5 C 3 Investimento 1 3, all’evento formativo patrocinato dalla Regione Calabria, dall’Università di Verona, dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza e dal Comune di Crosia, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Erodoto e con le associazioni InAgorà e Il Sorriso, interverranno anche il Sindaco di Corigliano-Rossano, Flavio Stasi e Pasqualina Straface, Presidente della Terza Commissione regionale Sanità e Attività sociali.

La partecipazione all’evento è gratuita, ma la pre-iscrizione è obbligatoria.

Al termine della giornata formativa sarà rilasciato un attestato di partecipazione. Il modulo di adesione, debitamente compilato, dovrà essere inviato all’indirizzo info.ifiglidellaluna@libero.it.

La giornata sarà strutturata in due momenti. La prima parte, coordinata dal comunicatore strategico Lenin Montesanto, vedrà gli interventi di Domenica Puntorieri, neuropsichiatra infantile dell’ASP di Cosenza, sul tema “Cooperare per crescere”; di Tiziana Cerbino, dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Amarelli, con un focus su “La voce della Scuola.

La scuola inclusiva: approccio educativo didattico InAgorà Per non uno, non una di meno”; e di Stefania Lamberti, responsabile del gruppo studio – ricerca – formazione – Cooperative learning CSI dell’Università degli Studi di Verona. Seguirà l’intervento di Marta Milani, professore associato del Dipartimento di Scienze Umane dell’Università di Verona.

La prima parte si concluderà con la proiezione del filmato “Verso scuole InAgorà del non uno non una di meno”.

La seconda parte del seminario, dalle ore 11 alle ore 13:30, sarà dedicata a un workshop pratico, con lavori di gruppo per sperimentare le metodologie apprese. Il workshop sarà curato da Stefania Lamberti e Marta Milani e si focalizzerà in particolare sul Classbuilding e insegnamento diretto di abilità sociali e sulle dieci modalità di interdipendenza positiva.

Per ulteriori informazioni e per le iscrizioni è possibile contattare la Segreteria Organizzativa al numero 339 5290518.