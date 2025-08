“La scuola al centro della comunità educativa e del territorio. Con l’Avviso pubblico – Scuole aperte: nuovi spazi per una didattica innovativa ed inclusiva -, attualmente in pre-informazione, mettiamo a disposizione oltre 13 milioni di euro, a valere sulle risorse del PR Calabria FESR FSE+ 2021-2027 (10.249.269 euro) e quelle del PAC 2014/2020 (3.096.164,50 euro), per potenziare, ammodernare, rifunzionalizzare e rendere più attrattivi, innovativi ed inclusivi gli spazi delle scuole calabresi maggiormente disagiate” – ha dichiarato l’assessore regionale all’Istruzione, Maria Stefania Caracciolo.

L’Avviso sostiene interventi concreti volti al miglioramento della qualità dell’ambiente scolastico e la realizzazione di spazi finalizzati a promuovere una didattica partecipata e aperta al territorio nelle scuole dell’infanzia delle aree interne e periferiche e nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado delle aree interne e periferiche, nonché nelle istituzioni scolastiche con più di 1000 alunni oggetto di accorpamento a seguito del dimensionamento scolastico e nei convitti.

Il contributo è concesso a fondo perduto fino al 100% delle spese ammissibili, con un tetto massimo differenziato per tipologia:

· € 30.000 per la tipologia A: scuole dell’infanzia statali localizzate in aree periferiche o ultraperiferiche;

· € 50.000 per la tipologia B: istituti scolastici primari e secondari di I e II grado in comuni classificati secondo la strategia “aree interne” di cui all’accordo di partenariato Italia 2014-2020 ricadenti nelle aree rurali “C” e “D” del PSR Calabria 2014-2020.

· € 110.000 per la tipologia C: istituzioni scolastiche pubbliche con oltre 1000 studenti oggetto di accorpamento a seguito del dimensionamento scolastico;

· € 300.000 per la tipologia D: convitti nazionali e scuole secondarie con convitto annesso.

Sono considerate spese ammissibili:

l’acquisto di nuovi arredi per aule, palestre, mense, spazi comuni, auditorium e ambienti per l’accoglienza;

gli interventi di rifunzionalizzazione leggera degli ambienti (es. pareti mobili, pavimentazioni speciali);

i costi per il miglioramento delle condizioni di accessibilità e inclusività (es. interventi per consentire una piena accessibilità e partecipazione degli studenti con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale).

Con questa misura- ha aggiunto l’assessore Caracciolo- ci proponiamo di rendere le scuole che richiedono maggiore attenzione più moderne, favorendo l’apprendimento e il benessere degli studenti e del personale scolastico, contrastando anche in tal modo la dispersione scolastica e la povertà educativa per una didattica sempre piu’ innovativa ed al passo con i tempi.

Le domande potranno essere presentate sulla piattaforma Scuol@vvisi a partire da settembre 2025. Tutti i dettagli, le scadenze e la documentazione saranno resi disponibili sui portali istituzionali Calabria Istruzione e Calabria Europa.

“Con questo provvedimento – conclude l’assessore – rafforziamo l’identità della scuola come luogo vivo, accogliente e aperto, capace di rispondere ai bisogni educativi delle comunità locali e generare inclusione, benessere e futuro”.