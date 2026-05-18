Calabria

Scutellà (M5S): “Agevolazioni TPL per le Forze dell’Ordine: la Regione chiarisca perché la misura non è continua”

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Elisa Scutellà

La Consigliera regionale Elisa Scutellà, Capogruppo del Movimento 5 Stelle, ha presentato un’interrogazione alla Giunta regionale per fare chiarezza sulla mancata continuità dell’agevolazione tariffaria destinata alle Forze dell’Ordine, Forze Armate e Vigili del Fuoco prevista dalla legge regionale 35/2015.

La misura, che riconosce fino all’80% di sconto sugli abbonamenti del Trasporto Pubblico Locale, in Calabria non viene garantita per tutti i mesi dell’anno, creando incertezza e disagi per il personale avente diritto.

«Non è accettabile che un’agevolazione prevista dalla legge venga applicata a intermittenza», dichiara Scutellà.

«Chi garantisce la sicurezza dei cittadini merita un trattamento stabile e non soggetto a sospensioni improvvise».

Con l’interrogazione, la Capogruppo M5S chiede alla Regione di chiarire quali siano le ragioni della discontinuità e quali risorse siano necessarie per assicurare la misura in modo stabile durante tutto l’anno.

«Vogliamo trasparenza: la Regione dica chiaramente quali fondi servono per garantire la continuità dell’agevolazione», aggiunge Scutellà.

«È una questione di rispetto verso chi ogni giorno lavora per la sicurezza di tutti noi».

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