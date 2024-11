Seconda commissione “Affari Generali”: approvato il nuovo Regolamento sull’organizzazione ed il funzionamento delle Commissioni consiliari

Con 11 voti favorevoli, 7 astenuti ed uno contrario è stato approvato il nuovo Regolamento per l’Organizzazione ed il Funzionamento delle Commissioni Consiliari; dopo un percorso articolato ora manca solo il passaggio al Consiglio Comunale per l’eventuale approvazione e, quindi, la formale adozione dello stesso.

Ha espresso soddisfazione il Presidente della Commissione, il consigliere Giuseppe Marino, per il lavoro svolto in sinergia con la minoranza che ha consentito di riscrivere, migliorandolo, un documento ora equilibrato e fondamentale per riordinare e rendere più efficiente il lavoro delle commissioni per la loro funzione politico-amministrativa.

Il consigliere Massimo Ripepi, nel suo astenersi, ha voluto produrre una dichiarazione di voto rispetto ad un comma specifico di un articolo del Regolamento che viene ritenuto dallo stesso in pieno contrasto con lo Statuto Comunale; pertanto, nel rilevare gli aspetti migliorativi di tutto il Regolamento apprezzando il lavoro congiunto di maggioranza e minoranza, ha voluto specificare questo suo punto di vista e dunque la sua posizione all’atto del voto.

Anche il consigliere Saverio Pazzano, votando in modo favorevole, ha voluto esprimere l’apprezzamento per il risultato ottenuto; soprattutto per la metodologia adottata attraverso un percorso condiviso politicamente ed amministrativamente: con l’auspicio che questo spirito, pur partendo spesso da posizioni distanti se non contrapposte, venga mantenuto per ogni altra decisione che riguardi la città ed il miglioramento dell’Amministrazione nel suo complesso.