Secondo Campo Scuola “Anch’io sono la Protezione Civile” tra San Nicola Arcella e Scalea

di Nicoletta Toselli

San Nicola Arcella (CS) – Dal 7 al 13 settembre 2025 si terrà il secondo Campo Scuola “Anch’io sono la Protezione Civile”, organizzato dall’associazione locale Arcobaleno Pro Civitate SNA in collaborazione con la Protezione Civile Calabria e l’Associazione Protezione Civile e Sanità PROCIV ITALIA, e promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento di Protezione Civile. L’iniziativa coinvolgerà migliaia di ragazzi in tutta Italia, impegnati in centinaia di campi scuola dedicati alla formazione civica e alla tutela del territorio.

Il campo, ospitato presso la struttura ricettiva “Agriturist L’Oasi” in località Sant’Angelo, permetterà agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado di confrontarsi direttamente con i professionisti della protezione civile: Vigili del Fuoco, Corpo Forestale dello Stato, Forze di Polizia, Croce Rossa Italiana, rappresentanti dei Comuni e delle Regioni, insieme ad altri protagonisti del Servizio Nazionale della Protezione Civile.

“L’obiettivo – ha dichiarato Domenico Raso, presidente di Arcobaleno Pro Civitate SNA – è rendere i ragazzi consapevoli del ruolo attivo che possono svolgere nella società, a partire dai piccoli gesti quotidiani, per la tutela dell’ambiente, del territorio e della collettività. Vogliamo stimolare in loro un profondo senso civico, facendo vivere un’esperienza che coniuga divertimento e formazione”.

Il programma del campo prevede attività ludiche e didattiche dedicate alla conoscenza del sistema di protezione civile, con particolare attenzione ai piani comunali di emergenza e alla valorizzazione del territorio. Tra gli obiettivi formativi: incentivare la tutela del patrimonio boschivo e naturalistico, diffondere buone pratiche di prevenzione dei rischi, favorire la conoscenza dei compiti del Servizio Nazionale di Protezione Civile e promuovere il confronto con le amministrazioni locali sui piani di emergenza.

“Il mondo dei giovani è il nostro futuro – ha aggiunto Raso – e vogliamo trasmettere loro la passione per un ruolo attivo e consapevole nella società civile, proseguendo il lavoro fin qui svolto nel campo della protezione civile, del soccorso e delle emergenze”.