Secondo trimestre 2025: nuove aperture rafforzano il tessuto imprenditoriale della provincia di Cosenza

La Camera di Commercio di Cosenza conferma, attraverso il proprio Ufficio Statistica, un segnale positivo per l’economia locale.

Nel secondo trimestre 2025 il tessuto imprenditoriale provinciale ha registrato un saldo attivo di 368 imprese, con 835 nuove iscrizioni e 467 cessazioni.

Si tratta del miglior risultato dal 2021, che porta il numero complessivo delle imprese registrate a quota 65.537. Un andamento che si distingue anche a livello nazionale, con una crescita (+0,6%) superiore alla media italiana (+0,3%).

Il sistema resta fortemente caratterizzato dalle ditte individuali, che rappresentano il 64% del totale, ma sono le società di capitale a trainare la crescita con il saldo positivo più consistente.

Oltre il 99% delle imprese cosentine rientra tra micro e piccole realtà, ma cresce la presenza di aziende di dimensioni maggiori, con 12 grandi imprese in attività, in aumento rispetto all’anno scorso.

Cosenza si distingue anche per la forte presenza di imprese femminili (24,4%) e giovanili (8,7%), entrambe al di sopra della media nazionale.

Le imprese straniere, pur meno diffuse che altrove, segnano comunque un trend in crescita.

Il commercio si conferma il settore trainante, con oltre un quarto delle imprese, seguito da agricoltura, costruzioni e turismo.

Da segnalare la crescita della manifattura e, in particolare, l’aumento delle attività culturali come musei, archivi e biblioteche.

Il sistema imprenditoriale cosentino è anche relativamente giovane: oltre la metà delle imprese attive è nata dopo il 2010 e quasi una su quattro dal 2020 in poi. Un segnale di rinnovamento e di dinamismo che arricchisce il panorama economico locale.

La Camera di Commercio di Cosenza, con la sezione dedicata “La tua economia” (https://www.cs.camcom.gov.it/it/content/service/la-tua-economia-di-cosenza), mette a disposizione cittadini, imprese e istituzioni tutti i dati e le analisi aggiornate per comprendere l’evoluzione del territorio e orientare scelte strategiche.