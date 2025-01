Segnala, informa, scopri: l’app comunale di Santa Maria del Cedro

Il Comune di Santa Maria del Cedro ha recentemente rilasciato l’App ufficiale dell’ente: uno strumento innovativo rivolto a cittadini, turisti e attività commerciali del territorio. L’applicativo è scaricabile gratuitamente sia per Ios che per Android.

Tra le principali funzionalità, la possibilità per i cittadini di inviare all’ente segnalazioni riguardo problematiche riscontrate nei molti servizi erogati: dall’illuminazione pubblica ai rifiuti, passando per strade e viabilità fino a randagismo e protezione animale. Le segnalazioni devono essere corredate dai propri dati anagrafici e da contatti personali. Inoltre, possono essere integrate da immagini. In questa speciale sezione è anche contemplata la possibilità di rivolgersi direttamente al sindaco.

Altra sezione ricca di contenuti è quella dedicata al municipio, all’interno della quale gli utenti possono trovare informazioni e news dalla casa comunale, servizi al cittadino, pagamenti, bandi e gare, oltre a collegamenti rapidi agli organi di governo e agli uffici.

Al tema dei rifiuti è stata dedicata una propria sezione. Navigando al suo interno l’utente può trovare il calendario per i conferimenti e altre opzioni come il contatto rapido del servizio di ritro ingombranti o la posizione dell’isola ecologica.

Tanta l’attenzione riservata ai turisti che scaricheranno l’app del Comune di Santa Maria del Cedro. Navigando tra le sue sezioni è infatti possibile trovare informazioni utili per orientarsi tra servizi pubblici, luoghi di interesse, eventi e attività commerciali. Per queste ultime, che siano del settore dell’ospitalità, della ristorazione, dei servizi o del commercio, è infatti contemplata la possibilità di promuoversi gratuitamente nell’app attraverso una inserzione.

“L’applicazione – commenta il sindaco di Santa Maria del Cedro, Ugo Vetere – costituisce un importante strumento per cittadini, turisti e per l’amministrazione comunale. Attraverso essa, ognuna delle parti potrà essere ancora più informata su tutto quello che accade in paese, oltre a fornire il proprio contributo all’efficenza dell’ente”.

Per i colleghi del web, ecco i link dai quali scaricare gratuitamente l’app

Apple Store: https://apps.apple.com/us/app/santa-maria-del-cedro/id6739570180

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=digital.comune.santamariadelcedro&fbclid=IwY2xjawH9t_1leHRuA2FlbQIxMAABHfwUtusVQ0iSazy2p4DRgpaAe6F5Hin5afuZCinOBVrt_XKcfGyBcpSP9w_aem_aGwb9iYrjO76527c3lqe1w