Sei Bandiere Blu sulla stessa costa: la Sibaritide punta al turismo identitario

Sei bandiere blu nello stesso tratto di costa ionico cosentino: un record che non è solo regionale ma forse anche nazionale. Per la Sibaritide è un primo, significativo valore aggiunto. Un punto di partenza da cui far nascere una vera “destinazione turistica” condivisa, raccontabile, strutturata. È questo il senso più profondo emerso dalla tappa conclusiva del tour Destinazione Sybaris, svoltasi a Cariati, Bandiera Blu 2025, nel Museo del Mare, dell’Agricoltura e delle Migrazioni (MuMaM).

Un progetto articolato e ambizioso, coordinato da Lenin Montesanto insieme a Michele Abastante, ideatore della DMC “Sibaritide Turismo”, che ha riscosso una forte adesione da parte dei territori e di oltre 40 amministrazioni comunali. Ad intervenire, tra gli altri, anche Flavio Stasi, sindaco di Corigliano-Rossano, che ha lanciato un appello a superare i vecchi cliché: “Basta definirci terra d’accoglienza se non esiste un sistema organizzato di attrazione e ospitalità turistica. Dobbiamo iniziare a raccontare storie, con coraggio e coerenza, per far emergere la nostra identità distintiva”.

Un invito accolto anche dalla sindaca di Pietrapaola, Manuela Labonia, che ha posto l’accento sulla necessità di puntare prima sui contenuti e poi sugli strumenti, e da Antonio Scarnato, consigliere delegato ai turismi di Cariati. Il dibattito si è allargato toccando questioni di fondo, come il superamento del turismo balneare come unica prospettiva. “Parlare di destinazione – ha spiegato Montesanto – è una rivoluzione culturale. Per la Calabria significa ripensare completamente l’idea di turismo”.

Nel corso dell’incontro sono stati numerosi gli interventi del mondo imprenditoriale, culturale e associativo. Assunta Scorpiniti, direttrice del MuMaM, ha sottolineato il ruolo del museo come luogo di connessione e sviluppo, rilanciando l’idea di portare i Marcatori Identitari Distintivi (MID) nelle scuole. Luigi Fortino dell’Antica Gelateria ha ricordato l’esperienza pionieristica dell’Euromed Meeting del 1998. Pietro Tangari, titolare di Pedro’s, ha messo in luce il valore della competenza nel settore dell’accoglienza, mentre Pasquale Abenante ha insistito sulla forza attrattiva dell’agroalimentare identitario.

A rafforzare il quadro, l’intervento di Valentino Zito, delle Cantine Zito di Cirò, che ha esortato a comunicare in prima persona per non essere raccontati da altri, rilanciando l’idea di un turismo esperienziale che parte dai vigneti e arriva fino all’anima di un territorio. Raffaele Falbo, già sindaco di Melissa, ha infine rimarcato che una destinazione si costruisce con i luoghi e i servizi: raccolta differenziata, viabilità sicura, abbattimento delle barriere architettoniche e tutela dell’ambiente.

Un mosaico di visioni e impegni, che, tassello dopo tassello, potrebbe restituire alla Sibaritide – e alla Calabria – il posto che merita nel panorama del turismo esperienziale europeo.