Sei borghi, un solo racconto: Tirreno d’AMare saluta l’edizione 2026

di Nicoletta Toselli

Un mese di appuntamenti, sei località coinvolte e un progetto costruito attorno a un’idea precisa: fare della cultura uno strumento per attraversare e raccontare il Tirreno cosentino. Tirreno d’AMare – Festival dei Sensi 2026 ha concluso il 23 agosto il suo percorso, dopo aver portato musica, letteratura, arte e momenti di approfondimento in alcuni dei luoghi più rappresentativi della costa.

Da Guardia Piemontese a Cetraro, da Diamante a Belvedere Marittimo, fino a Sangineto e Maierà, la manifestazione ha scelto una formula itinerante, trasformando ogni tappa in un’occasione per mettere in relazione la proposta culturale con l’identità dei luoghi.

Una scelta che ha caratterizzato l’intera edizione, ideata e diretta artisticamente da Giusy Caruso: non concentrare gli eventi in un’unica sede, ma costruire un percorso capace di muoversi tra comunità differenti, valorizzando contemporaneamente artisti, esperienze, paesaggi e patrimonio storico.

A Cetraro, nella cornice del Grand Hotel San Michele, è andato in scena l’ultimo capitolo della rassegna. Una serata nella quale memoria e musica hanno rappresentato le due direttrici principali del programma.

Lo spazio dedicato alla letteratura ha riportato alla luce la vicenda di Paolina Ritacco, attraverso il romanzo storico Paolina Ritacco. Il vento della speranza di Rita Fiordalisi, edito da Editoriale Progetto 2000.

Maestra, educatrice e donna impegnata sul terreno dell’emancipazione culturale e sociale, Ritacco appartiene a quella parte di storia calabrese che merita di essere sottratta all’oblio. Già nei primi anni del Novecento interveniva pubblicamente sulla necessità di riconoscere alle donne il diritto di voto, accompagnando l’impegno civile con un’attività rivolta all’istruzione e alle fasce più fragili della società.

Il confronto sul volume ha coinvolto Nella Matta, Anna Maria Ventura, Luciano Conte, Demetrio Guzzardi e la stessa autrice. Un momento che ha restituito al pubblico non soltanto il profilo di una donna del suo tempo, ma anche una riflessione sul valore della memoria come elemento necessario per comprendere il presente.

La seconda parte della serata ha cambiato linguaggio affidandosi alla musica. Il soprano Laura Ansaldi e il pianista e compositore Keith Goodman hanno accompagnato il pubblico attraverso alcune delle pagine del repertorio cameristico e operistico, chiudendo simbolicamente un Festival che proprio nella contaminazione tra forme espressive differenti ha trovato uno dei suoi tratti distintivi.

Il sipario calato a Cetraro non rappresenta, dunque, soltanto la conclusione di un calendario estivo. A emergere dall’edizione 2026 è soprattutto il tentativo di costruire una proposta culturale capace di uscire dai luoghi tradizionalmente deputati allo spettacolo e di incontrare direttamente i territori.

In una Calabria nella quale la promozione turistica viene ancora troppo spesso identificata esclusivamente con mare e stagione balneare, esperienze di questo tipo indicano una prospettiva diversa: un territorio può raccontarsi anche attraverso ciò che produce culturalmente, attraverso la propria memoria e attraverso la capacità di creare relazioni tra luoghi, artisti e pubblico.

È probabilmente questa l’eredità più significativa lasciata da Tirreno d’AMare 2026. Gli eventi terminano, mentre resta la rete costruita durante il percorso e la possibilità di trasformarla in continuità progettuale.

La direzione artistica ha già rivolto lo sguardo alla prossima edizione. E dopo un mese trascorso lungo il Tirreno cosentino, la sfida sarà proprio questa: fare in modo che quel viaggio non rimanga soltanto il racconto di un’estate.

Questa versione è molto più distante dall’originale: cambia il focus giornalistico, non segue la medesima successione del pezzo di Cosenza Post e soprattutto introduce una lettura territoriale propria, evitando l’effetto “comunicato riscritto”.