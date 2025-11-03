“Sei un piccolo eroe!”: il grande abbraccio di solidarietà dei centri commerciali Vibo Center e La Torre

Si è conclusa con un grande gesto di altruismo e partecipazione l’iniziativa “Sei un piccolo eroe!”, promossa dai centri commerciali Vibo Center di Vibo Valentia e La Torre di San Marco Argentano (Cosenza) in occasione del ritorno sui banchi di scuola.

Un obiettivo semplice, ma profondo: insegnare ai più piccoli il valore della condivisione e offrire un aiuto concreto ai bambini del territorio che vivono situazioni di difficoltà.

E la risposta è stata straordinaria: centinaia di famiglie hanno aderito con entusiasmo, donando zaini, astucci, quaderni, colori e materiale scolastico nuovo o in perfetto stato, trasformando un semplice gesto in una grande catena di solidarietà.

La consegna ufficiale dei doni si è svolta lo scorso 1 novembre, in un clima di festa e commozione, alla presenza dei rappresentanti dei due centri commerciali e delle associazioni beneficiarie: per il Vibo Center, la “Casa di Nazareth”, impegnata da anni nell’assistenza a famiglie in difficoltà; per La Torre, l’Associazione “Oltre le Barriere”, punto di riferimento per l’inclusione sociale nel territorio cosentino.

«Vedere i bambini partecipare con così tanto entusiasmo e generosità è stato emozionante», spiegano i direttori dei centri commerciali Vibo Center e La Torre, rispettivamente Simone Schiariti e Vincenzo Lombardi.

«Con iniziative come questa vogliamo trasmettere il valore della solidarietà e della responsabilità sociale, partendo proprio dai più piccoli».

“Sei un piccolo eroe!” ha così dimostrato che ogni gesto, anche il più semplice, può fare la differenza, diventando un simbolo concreto di speranza e collaborazione tra famiglie, scuole, luoghi di aggregazione e comunità locali.

I centri commerciali Vibo Center e La Torre ringraziano di cuore tutte le scuole coinvolte, le famiglie, i volontari, le associazioni partner e tutti coloro che hanno contribuito al successo dell’iniziativa, confermando ancora una volta che la solidarietà è il motore più autentico del territorio perché per “essere un vero eroe bisogna anche saper donare”.