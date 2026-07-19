Seminara, Consiglio Comunale aperto sulla sicurezza sul lavoro: istituzioni e professionisti uniti per promuovere la cultura della prevenzione.

Si è svolto nel pomeriggio di venerdì 17 luglio, presso la Sala Consiliare del Comune di Seminara, il Consiglio Comunale aperto dedicato al tema della sicurezza e della prevenzione nei luoghi di lavoro, promosso dall’Amministrazione Comunale a seguito della tragica scomparsa del concittadino Lorenzo, conosciuto da tutti come “Mastro Lorenzo”, deceduto mentre svolgeva la propria attività lavorativa.

L’iniziativa ha rappresentato un momento di profonda riflessione istituzionale e civile, nato dalla volontà di trasformare il dolore di un’intera comunità in un’occasione di confronto e sensibilizzazione su un tema che riguarda tutti.

In una sala gremita, ai lavori hanno preso parte intervenendo:

– il Sindaco, Dott. Giovanni Piccolo.

– il Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Seminara, Arch. Salvatore Cuzzucoli;

– il Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Ing. Francesco Foti;

– il Presidente dell’Ordine degli Architetti PPC della Città Metropolitana di Reggio Calabria, rappresentato dall’Arch. Sabina Pezzano;

– l’Ispettorato Nazionale del Lavoro – Ispettorato d’Area Metropolitana di Reggio Calabria – Processo Vigilanza Tecnica, rappresentato dall’Ing. Antonio Ughettini.

Nel corso degli interventi è stata ribadita l’importanza della sicurezza nei luoghi di lavoro quale valore imprescindibile, evidenziando come la prevenzione debba costituire un principio guida non solo nell’attività lavorativa, ma in ogni ambito della vita sociale.

È emersa con forza la necessità di rafforzare la cultura della prevenzione attraverso la formazione, la consapevolezza, il rispetto delle norme e la collaborazione tra istituzioni, professionisti, imprese e lavoratori.

Particolare attenzione è stata rivolta ai dati nazionali sugli infortuni mortali sul lavoro, che continuano a destare forte preoccupazione.

In Italia, infatti, si registrano mediamente circa tre decessi sul lavoro ogni giorno, un dato che evidenzia quanto il tema della sicurezza debba rimanere una priorità assoluta nell’azione delle istituzioni e dell’intera società.

L’Amministrazione Comunale ha sottolineato come il Consiglio Comunale aperto non abbia rappresentato soltanto un momento commemorativo, ma anche un’assunzione di responsabilità collettiva, nella convinzione che ogni tragedia debba tradursi in un impegno concreto affinché simili eventi non abbiano più a ripetersi.

Nel corso della seduta, inoltre, su proposta del Sindaco Giovanni Piccolo, il Consiglio Comunale ha approvato all’unanimità l’affissione di una targa commemorativa sul luogo in cui si è verificato il tragico incidente.

Un gesto simbolico ma profondamente significativo, volto a custodire la memoria di Lorenzo “Mastro Lorenzo” e a ricordare, nel tempo, quanto sia fondamentale tutelare la vita e la sicurezza di ogni lavoratore.

La targa rappresenterà un monito permanente affinché tragedie come questa non si ripetano mai più e un invito costante a fare della prevenzione un valore condiviso.

La memoria di Mastro Lorenzo, uomo stimato, grande lavoratore e punto di riferimento per la comunità di Seminara, è stata così onorata non soltanto con il ricordo, ma anche attraverso un’iniziativa volta a promuovere una più diffusa cultura della prevenzione, della sicurezza e della tutela della vita umana.

Dichiarazione del Sindaco, Dott. Giovanni Piccolo

“La tragica scomparsa del nostro concittadino Lorenzo, il nostro caro Mastro Lorenzo, ha colpito profondamente l’intera comunità di Seminara. Lorenzo era un uomo perbene, un lavoratore instancabile, conosciuto e stimato da tutti per la sua disponibilità, la sua umiltà e il suo grande cuore.

La sua perdita lascia un vuoto che nessuna parola potrà colmare, ma il modo più autentico per onorarne la memoria è fare in modo che tragedie come questa non debbano più ripetersi.

I dati nazionali continuano a destare forte preoccupazione: in Italia si registrano mediamente circa tre decessi sul lavoro ogni giorno. Dietro ogni numero c’è una vita spezzata, una famiglia distrutta e una comunità che perde uno dei suoi figli. È una realtà che richiama con forza l’urgenza di investire nella prevenzione e nella diffusione della cultura della sicurezza.

La sicurezza non può essere considerata un costo o un semplice adempimento burocratico, ma un valore assoluto, un diritto fondamentale di ogni lavoratore e una responsabilità condivisa tra istituzioni, imprese e cittadini.

Il Consiglio Comunale aperto che abbiamo voluto promuovere non è stato soltanto un momento di commemorazione, ma un’assunzione di responsabilità collettiva.

È stata accolta unanimemente la mia proposta di installare una targa commemorativa nel luogo dell’incidente, a testimonianza della volontà della nostra Amministrazione e dell’intero Consiglio Comunale di trasformare il ricordo in un impegno permanente.

uel luogo non dovrà essere soltanto il simbolo di una tragedia, ma anche un richiamo costante al valore della vita, della sicurezza e della prevenzione.

Dobbiamo continuare a lavorare insieme affinché la prevenzione diventi una cultura diffusa in ogni ambiente di lavoro e, più in generale, in ogni ambito della nostra società. Questo è il messaggio che vogliamo lasciare e questo è l’impegno che, nel ricordo di Lorenzo, sentiamo il dovere morale di portare avanti.”