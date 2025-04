Seminara, il 13 aprile il presidio pubblico “E tu splendi” contro la violenza sulle donne

di Nicoletta Toselli

Il coordinamento civico “E tu splendi”, ispirato a un celebre verso di Pier Paolo Pasolini, organizza per domenica 13 aprile a Seminara un presidio pubblico per manifestare vicinanza e solidarietà alle vittime di violenza che hanno recentemente colpito la comunità. L’evento avrà luogo alle ore 12, davanti alla basilica della Madonna dei Poveri, e vedrà la partecipazione di numerose associazioni e cittadini provenienti dalla Piana.

Il coordinamento, formato da diverse realtà locali, ha invitato tutti a prendere parte all’iniziativa, ribadendo il fermo rifiuto della violenza. “La violenza va condannata senza indugi, e vogliamo che le ragazze che hanno subito violenza e le loro famiglie sentano la solidarietà di chi crede nei valori della giustizia e della fratellanza”, dichiarano gli organizzatori.

Il messaggio è chiaro: “Dalla comunità di Seminara, con la sua storia nobile, ogni persona deve poter sentirsi orgogliosa di appartenere a una terra che promuove i valori di emancipazione, libertà e accoglienza”.

In seguito agli ultimi drammatici episodi di femminicidio, il coordinamento ha deciso di trasformare il previsto presidio silenzioso in una manifestazione più visibile e incisiva, un “momento rumoroso e indignato”, come quelli che si stanno svolgendo in tutta Italia. L’obiettivo è quello di fare di Seminara un simbolo di lotta contro la violenza di genere, dove donne e uomini possano unirsi per affermare che “mai più ci siano donne uccise, ferite, violentate, denigrate, umiliate”.

“È l’ora di dirlo, forte e chiaro! T’insegneranno a non splendere. E tu splendi, invece!”, concludono gli organizzatori, invitando alla partecipazione entusiasta e consapevole di tutti, enti, istituzioni e cittadini. L’iniziativa mira a rafforzare il legame della comunità con i principi di uguaglianza, giustizia e rispetto dei diritti umani.