Seminara: partono ufficialmente i lavori di ampliamento del cimitero cittadino – VIDEO INTERVISTA

Il sindaco Piccolo :"Un progetto per la comunità"

Seminara (RC), 24 ottobre 2025 – Hanno avuto inizio i lavori di ampliamento del cimitero cittadino di Seminara, nel reggino.

Un punto nevralgico del programma politico del’amministrazione comunale e di tutto il mandato del sindaco, Giovanni Piccolo, che fin da subito si è voluto occupare del deficit di spazi cimiteriali, trovando pertanto una soluzione al problema. 

Da quanto affermato dal primo cittadino di Seminara, la scelta di avviare i lavori a pochi giorni dalla ricorrenza dei cari defunti, non è casuale ma un modo per far si che chi si reca a far visita ai propri defunti, “possa credere in questa amministrazione”. 

“Per questo intervento vorrei ringraziare la mia amministrazione che ha creduto e dato fiducia a me per portar avanti questo lavoro” – ha inoltre dichiaro Piccolo, esprimendo gratitudine e riconoscenza anche verso il personale dell’ufficio tecnico e all’architetto a capi dei lavori Beniamino Pandorucci.

 

