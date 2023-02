SEMINARIO GRATUITO: creiamo un logo con Adobe Illustrator

Condividi

Adobe Illustrator è un software pensato per la grafica vettoriale che permette di ridimensionare i progetti in scala per gli schermi dei dispositivi mobili ed è lo strumento di grafica leader del settore che permette di progettare tutto quello che suggerisce l’immaginazione, da loghi e icone a grafiche e illustrazioni, e di personalizzarlo con una precisione di livello professionale.

Informatic World – ETS propone un seminario totalmente gratuito in cui verranno spiegati i concetti base della grafica vettoriale e bitmap, la differenza tra immagine a video ed immagine stampata, l’utilizzo di Adobe Illustrator per la progettazione un logo e l’impostazione della risoluzione di stampa.

Durante il seminario sarà inoltre presentata la Certificazione Adobe Certified Professional (ACP) in Graphic Design and Illustration using Illustrator, la certificazione consigliata per chi intende imparare l’utilizzo di uno strumento professionale e le tecniche fondamentali di design, impiegate negli ambiti della progettazione grafica e della comunicazione visiva.

Argomenti trattati

presentazione di Adobe Illustrator

interfaccia grafica del programma

a cosa serve Illustrator?

proprietà intellettuale

grafica bitmap e grafica vettoriale

area di lavoro del software Adobe Illustrator

strumenti vettoriali principali

progettazione di un logo

la certificazione Adobe Certified Professional: sblocchi professionali e modalità d’esame

Relatori

Cucinotta Salvatore, grafico e web designer

Francesco De Stefano, vicepresidente di Informatic World – ETS, esaminatore per le certificazioni Adobe

A chi è rivolto?

Il seminario è rivolto a fotografi, grafici pubblicitari e a tutti coloro che vogliono operare nel campo della grafica computerizzata.

Quando si terrà il seminario?

Sabato 25 Febbraio 2023 dalle 09:30 alle 11:30

II che modalità è possibile seguire il seminario?

Il seminario potrà esser seguito in due modalità:

in sede presso Informatic World – ETS

in webinar.

Perché conviene seguire il seminario?

Perché è totalmente gratuito e darà il diritto di usufruire di un voucher di 200 euro sul Corso per il conseguimento della certificazione ACP – Adobe Certified Professional in Graphic Design and Illustration using Illustrator, la certificazione internazionale che ogni grafico professionista dovrebbe avere.

Iscrizioni

Per i dettagli o iscrizioni è possibile collegarsi a questo link, venire in sede o chiamare il numero di telefono 0965/595367 attivo tutti i giorni (anche i festivi) dalle 9.00 alle 19.30.

La sede di trova a Reggio di Calabria in Via Sbarre Inferiori, 234/C. La segreteria è aperta dal lunedì al venerdì dalle 17.30 alle 19.30 e il sabato dalle 9.00 alle 12.00. Per trovare la sede, consultare la pagina dedicata.