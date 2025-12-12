Sempre più giovani via da Palmi. L’imprenditore Parise ai politici:”Bisogna creare un piano di sviluppo commerciale” – VIDEO
Palmi (RC), 12 dicembre 2025 – Quella della sempre più crescente migrazione giovanile dalla Calabria verso altri lunghi e città italiane diventa un dato preoccupante.
Una situazione che affligge anche Palmi, meta turistica di elevata portata per turisti da oltre nazione, attratti dai meravigliosi scenari paesaggistici che ne caratterizzano la costa. Uno spettacolo di Madre Natura da cui, in merito a quanto suggerisce l’imprenditore palmese Domenico Parise, poter ricavare posti di lavoro da offrire ai giovani in fuga fuori regione.
Tra le tante proposte messe in campo da Parise per una maggiore valorizzazione della città di Palmi e del turismo che la interessa è l’estensione della Varia, la festa in onore di Maria Santissima della Sacra Lettera, inclusa nella Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità stilata dall’Unesco.
In occasione delle prossime elezioni comunale aumenta il desiderio di un cambio rotta, mirato a non veder più le nuove generazioni palmesi costretti a lasciare la propria terra d’origine all’insegna della fortuna verso altre destinazioni.
L’auspicio espresso da Parise in qualità di imprenditore della città è rivolto alla prossima amministrazione affinché possa concretamente agire nella creazione di un piano di sviluppo commerciale da cui diramare un numero maggiore di servizi come posti letto e attività commerciali.