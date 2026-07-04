Sentinelle del Bene Comune a Isola Capo Rizzuto cerca giovani volontari

Mettersi al servizio della comunità, acquisire competenze riconosciute e vivere un’esperienza che può rappresentare un importante trampolino di lancio per il futuro.

È questo lo spirito del progetto “Sentinelle del Bene Comune”, promosso da Italia Care – Impresa Sociale di Isola Capo Rizzuto, che apre le candidature per giovani tra i 18 e i 28 anni interessati a intraprendere un percorso di volontariato e formazione nel settore socio-sanitario.

L’iniziativa si svolgerà da luglio a dicembre 2026 e consentirà ai partecipanti di operare accanto a personale qualificato nelle attività di trasporto sanitario in ambulanza, trasporto di persone con disabilità e dializzati, oltre che nell’assistenza e nell’animazione degli anziani ospiti del Residence Anemos.

Durante il percorso i volontari conseguiranno attestati nazionalmente riconosciuti come BLSD e PTC, acquisendo competenze pratiche fondamentali nel primo soccorso, nella gestione delle emergenze e nel lavoro di squadra.

Si tratta di un’esperienza che, oltre al valore umano e sociale, rappresenta un’importante opportunità di crescita personale e professionale.

Operare quotidianamente a contatto con persone fragili permette di sviluppare senso di responsabilità, capacità relazionali e spirito di servizio, qualità sempre più richieste anche nel mondo del lavoro.

Al termine del progetto, ai partecipanti che completeranno le 400 ore previste sarà rilasciato un attestato di servizio e riconosciuto il “Premio Sentinella del Bene Comune”, pari a 1.000 euro, quale riconoscimento per l’impegno e la costanza dimostrati.

Le candidature dovranno essere inviate entro il 15 luglio 2026 all’indirizzo info@italiacare.org, allegando la documentazione richiesta dall’avviso pubblico.

Gli allegati sono disponibili al link https://drive.google.com/drive/folders/1RrA0trpb4NcZzQk45VzDoH01oQBLuX-X?usp=drive_link