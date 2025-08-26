Senza industria non c’è futuro, Uilm Calabria “i candidati alla Presidenza della Regione inseriscano nei programmi un piano di sviluppo industriale”

“La Calabria si avvicina a un passaggio decisivo con le prossime elezioni regionali.

Come Uilm Calabria chiediamo ai candidati alla Presidenza della Regione, ai quali auguriamo una campagna elettorale serena, di tenere nella massima considerazione l’inserimento di un vero piano di sviluppo industriale nei loro programmi e di aprirsi da subito a un confronto serio e costruttivo con il sindacato.

Non basta più parlare genericamente di turismo, infrastrutture e servizi: senza industria non può esserci crescita economica e sociale duratura”.

È quanto dichiara Antonio Laurendi, Segretario generale della Uilm Calabria, che sottolinea come la regione abbia bisogno di una visione nuova e concreta.

“La nostra terra spiega Laurendi ha risorse, competenze e potenzialità che vanno messe a sistema. L’industria non è solo produzione: è ricerca, innovazione, occupazione stabile, valorizzazione dei territori e capacità di trattenere giovani talenti che oggi emigrano altrove.

Senza un’attenzione specifica a questo settore continueremo a inseguire soluzioni parziali che non bastano a garantire prospettive di sviluppo”.

La Uilm Calabria evidenzia che l’industria può e deve diventare il vero volano per la crescita: “Ogni investimento industriale genera filiere, rafforza l’indotto, crea posti di lavoro di qualità e stimola nuove competenze.

Per questo chiediamo ai candidati di dire con chiarezza quale spazio intendono dare all’industria e come pensano di sostenere la competitività delle imprese nel rispetto dei diritti dei lavoratori”.

Laurendi conclude con un appello diretto: “Le sfide della transizione ecologica, della digitalizzazione e della mobilità sostenibile non possono essere affrontate senza un’industria forte.

La Calabria non può permettersi di restare ai margini. È il momento di scegliere con coraggio: serve una strategia industriale regionale chiara, condivisa e concreta, capace di restituire dignità al lavoro e futuro ai nostri giovani”.