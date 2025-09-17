Sequestro di 1.245 kg. di alimenti etnici e chiusura di un deposito alimentare

Riceviamo e pubblichiamo

Nella giornata di ieri, il Reparto Carabinieri Tutela Agroalimentare di Salerno, coadiuvato da

personale dell’ICQRF di Napoli e dell’ASL di Salerno, ha eseguito un controllo presso un deposito

alimentare di Capaccio-Paestum (SA).

Nel corso dello stesso, i militari hanno constatato la presenza di oltre una tonnellata di alimenti etnici

di vario tipo, privi di qualunque documentazione giustificativa circa la rintracciabilità.

Il locale, di circa 1.000 metri quadrati, versava in carenti condizioni igienico-sanitarie e ne è stata

quindi disposta la chiusura immediata.

Le violazioni evidenziate hanno comportato, nei confronti della proprietaria del deposito, due

sanzioni amministrative per € 3.500 complessivi. L’operazione testimonia il lavoro dei Carabinieri

per la Tutela Agroalimentare, impegnati su tutto il territorio nazionale, nella lotta alle frodi

agroalimentari e al ripristino della legalità quali elementi imprescindibili per la tutela dei consumatori

e delle filiere agroalimentari.