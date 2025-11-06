Sequestro di oltre 12 Milioni di euro per peculato nel settore dei giochi telematici a Cosenza

Il 6 novembre 2025, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza ha comunicato l’esecuzione di un provvedimento di sequestro preventivo (anche per equivalente) per un importo di oltre 12 milioni di euro nei confronti di un operatore economico della provincia di Cosenza, attivo nella gestione degli apparecchi di giochi telematici con vincite in denaro.

Cosenza, 6 novembre 2025

In data odierna, 6 novembre 2025, personale dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli con il

supporto dei Carabinieri del Comando Provinciale di Cosenza, ha dato esecuzione al

provvedimento, emesso dal GIP presso il Tribunale di Cosenza, su richiesta della Procura della

Repubblica di Cosenza, con il quale è stato disposto il sequestro preventivo delle disponibilità

finanziarie, ovvero per equivalente, di beni mobili, beni immobili e /o altre utilità, per

l’importo di oltre 12 milioni di euro, nei confronti di un operatore economico nel settore della

gestione degli apparecchi di giochi telematici da intrattenimento e divertimento con vincite in

denaro, per la ritenuta ipotizzabilità del delitto di peculato in ordine alle somme di denaro

relative al prelievo unico erariale (PREU) sulle somme riscosse per le giocate.

Nello specifico il sequestro ha ad oggetto le disponibilità finanziarie, per l’importo di oltre 12

milioni di euro, riferibili alla società, della quale l’indagato è legale rappresentante, con sede

in provincia di Cosenza, avente la gestione degli apparecchi di giochi telematici da

intrattenimento e divertimento con vincite in denaro, e dei relativi incassi, ovvero, nella forma

cd. “per equivalente”, fino alla concorrenza dello stesso importo, su titoli, beni mobili, beni

immobili e /o altre utilità nella disponibilità del legale rappresentante della società, indagato

per il delitto di peculato in ordine alle somme di denaro relative al prelievo unico erariale

(PREU), sulle somme riscosse per le giocate, di pertinenza dell’amministrazione autonoma dei

Monopoli di Stato.

Gli approfondimenti investigativi, effettuate dal personale dell’Agenzia delle Dogane e dei

Monopoli, con l’ausilio dei militari del Comando Provinciale dei Carabinieri, coordinati dalla

Procura della Repubblica di Cosenza, hanno consentito – nella fase delle indagini preliminari

che necessita della successiva verifica processuale nel contraddittorio con la difesa – di

ricostruire la vicenda, sul piano cautelare reale, nel senso di ipotizzare sistematiche condotte

di appropriazione delle somme di danaro del Monopolio di Stato relative al prelievo unico erariale (PREU) in quanto non sarebbero state versate all’erario a seguito della riscossione per

le giocate effettuate.

In particolare, mediante la creazione di doppia registrazione delle somme giocate dai clienti

di numerosi esercizi commerciali, in cui erano collocati gli apparecchi di gioco della società

gestita dall’indagato, a causa della presenza di una scheda clonata che faceva in modo che

non tutte le somme giocate venissero assoggettate alla registrazione di cui alla rete nazionale,

l’importo del prelievo unico erariale, che veniva prelevato dal gestore dagli apparecchi nel

momento del cosiddetto “scassettamento” dell’apparecchio, ossia il prelievo dagli apparecchi,

non veniva versato.

Nel corso delle indagini preliminari si procedeva alle attività di controllo in numerosi esercizi

commerciali posti in vari comuni della provincia di Cosenza, a cura del personale della

Direzione Giochi e di personale specializzato dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,

nonché dal nucleo di esperti della So.Ge.I per l’analisi dei flussi di gioco e contrasto alle

irregolarità degli apparecchi, con il supporto logistico e operativo di numerose pattuglie dei

Carabinieri del Comando provinciale di Cosenza, e all’esito si procedeva al sequestrare n. 145

apparecchi per i quali è stato ipotizzato l’utilizzo di una doppia scheda o scheda manomessa,

oltre a 81 mila euro contenuti all’interno degli apparecchi.

L’accertamento dell’importo del prelievo unico erariale (PREU) non versato veniva effettuato

sulla base di tali dati memorizzati dagli apparecchi nelle schede cosiddette “schede clone”, ed

nei casi per i quali i contatori interni risultati illeggibili, tramite la stima induttiva secondo

quanto previsto dalla normativa vigente.

Sulla base delle risultanze investigative, sul piano cautelare reale, è stato calcolato che

l’imponibile evaso sarebbe stato pari ad €. 50.573.346,00 di cui €. 27.375.000,00 determinato

in via forfettaria, e l’imposta evasa (PREU) sarebbe stata pari ad €. 12.137.603,04 di cui €.

6.570.000,00 determinata forfettariamente.

Il procedimento penale per l’ipotesi di reato pende attualmente nella fase delle indagini

preliminari.