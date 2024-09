Sequestro di stupefacente in un appartamento del lungomare di Crotone, 53enne arrestato dalla polizia di stato

La continua attività di contrasto allo spaccio di stupefacenti nel capoluogo da parte del personale della Questura ha portato al sequestro di circa 50 grammi di hashish, e all’arresto di un uomo di 53 anni, noto per i suoi diversi pregiudizi.

Gli agenti delle volanti e della Squadra Mobile, nel corso di un servizio congiunto nella zona del lungomare Cristoforo Colombo, hanno notato i movimenti sospetti di alcuni soggetti conosciuti quali assuntori, nei pressi di un immobile, per cui sono intervenuti all’interno di un appartamento.

La perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire un panetto di hashish, quattro piccoli involucri della stessa sostanza pronti per lo smercio, un coltello utilizzato per tagliare l’hashish, un bilancino elettronico di precisione, e la somma in contanti di 230 euro, in banconote di piccolo taglio.

Pertanto, il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro, l’uomo è stato denunciato in stato di arresto per detenzione al fine di spaccio di stupefacenti, e posto a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone.