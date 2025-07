Serata magica al MArRC con il violinista Federico Mecozzi per “Museo In Fest – Estate 2025”

Museo in Fest, il Festival delle Arti organizzato dal MArRC, il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria prosegue a regala momenti magici, inanellando un successo dietro l’altro con eventi ricercati e preziosi.

Ad incantare i fortunati che hanno gremito la splendida Terrazza di Palazzo Piacentini, questa volta è stato il violinista internazionale Federico Mecozzi, con il suo quartetto: Anselmo Pelliccioni, violoncello, Massimo Marches, chitarre ed elettronica, Stefano Zambardino, tastiere, fisarmonica e percussioni, ingegnere del suono Cristian Bonato.

Questo ennesimo appuntamento di altissimo spessore artistico, in una serata resa ancora più magica da un tramonto sullo stretto spettacolare, si è confermata un’altra perla del ricco programma di eventi voluto dal direttore del Museo Fabrizio Sudano con l’intento di avvicinare cittadini e turisti all’eccezionale struttura museale che ospita, oltre ai mitici Bronzi di Riace, anche tantissimi eccezionali reperti archeologici, in particolare provenienti dalla Magna Graecia.

Straordinaria la scaletta dei brani eseguiti dal ventitreenne musicista riminese, alcuni tratti dai suoi due album “Awakening” del 2019 e “Inwards” del 2022, entrambi Warner Music Italy: da Kinetic, tratto dal primo album, ad Inwards, da Point of View a Motionless, ed ancora Blue Reverb, Birthday, Breeze, fino a brani celeberrimi eseguiti in modo unico e originale, come La Cura e un emozionante Inno alla Gioia.

Ogni brano ha descritto una sensazione, uno stato, un momento del viaggio interiore attraverso la combinazione dei diversi elementi che caratterizzano la musica di Mecozzi: un utilizzo del violino come fosse una voce, ora misteriosa, ora gioiosa, ora sofferente, ora pacifica, ora ossessiva.

L’uso sinfonico, a volte anche cinematografico, di violino, viola, violoncello e pianoforte, contaminato da sintetizzatori, chitarra, percussioni e ritmiche elettroniche, ha stregato tutti i presenti. Anche a Reggio, Federico Mecozzi ha dato una prova del suo grande talento e della sua versatilità da violinista crossover, suonando pure viola e pianoforte.

Non è un caso che sia il violinista che affianca da quindici anni Ludovico Einaudi in lunghe tournée nei più prestigiosi teatri e arene del mondo, oltre che nella realizzazione dei dischi.

L’intreccio di sonorità che spaziano tra musica classica contemporanea, folk, elettronica, world music, ha strappato applausi e consensi, certificando la qualità e lo spessore artistico di un programma all’altezza del prestigio della struttura museale reggina.

Un programma prestigioso partito lo scorso dicembre, che spazia in più generi: dalla musica, con concerti evento come quello di Sergio Cammariere o di Stefano Di Battista e Nicky Nicolai, al teatro urbano e per ragazzi, dalla divulgazione culturale alla comicità, voluto da Sudano, coordinato dalla responsabile Area Valorizzazione del Museo Claudia Ventura e realizzato con la direzione artistica di Ruggero Pegna, nell’ambito delle esclusive di Fatti di Musica 2025.

Tra i prossimi appuntamenti di “Museo in Fest 2025” da ricordare: venerdì 1 agosto la comicità di Gennaro Calabrese, noto attore e imitatore reggino, sempre sulla magnifica Terrazza vista Stretto e Sicilia; l’ 8 agosto altro eccezionale concerto con il pianista e compositore Remo Anzovino in Piazza Orsi, il grande salone interno al Museo.

Il 2 agosto sarà la volta di Quatuor Akilone, concerto di violini, viola e violoncello delle Dimore del Quartetto.

Il 16 agosto, per festeggiare l’ Anniversario del ritrovamento dei Bronzi, ci si sposterà all’esterno, nella nuova Piazza De Nava, per “Disco”, la festa-concerto dell’ Orchestra Brutia diretta dal Maestro Francesco Perri, con alcuni dei più popolari successi della dance mondiale.

Il 22 agosto sbarcherà al MArRc Nino Frassica per un talk con lo stesso direttore Fabrizio Sudano.

Il 28 agosto concerto dell’ Orchestra di Delianuova. Chiusura di Museo in Fest Estate 2025 il 30 agosto con il reading Tre Piccole Ombre del Mana Chuma Teatro.

Infine, previsto un altro spettacolo per ragazzi del Teatrop: il 29 agosto Il principe Ranocchio, oltre a 4 incontri-conferenza: 26 luglio Monachesimo Italogreco dell’Aiparc, 2 agosto Antigone parla ancora del Cis della Calabria, 9 agosto Donne, Amanti, Dei del Planetario della Città Metro di Reggio C., 23 agosto Vino nell’Antica Grecia del TCI-RC.

Alcuni spettacoli sono gratuiti, altri con biglietti a 10 euro; informazioni, prenotazioni e biglietti sul sito coopculture.it. Info al sito ufficiale www.museoarcheologicoreggiocalabria.it.