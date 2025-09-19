Serena Anghelone e Cetty Scarcella a sostegno di Roy Biasi “non ci fermeremo di fronte alle intimidazioni”

Le candidate di Forza Italia al Consiglio regionale, Serena Anghelone e Cetty Scarcella, esprimono la loro vicinanza e solidarietà al Sindaco di Taurianova, anch’egli candidato, Roy Biasi.

Le intimidazioni subite nelle scorse ore sono un gesto grave che non colpisce solo un uomo delle istituzioni e la sua famiglia, bensì l’intera comunità che il primo cittadino rappresenta.

“Il vile atto intimidatorio subito da Roy Biasi dichiarano Anghelone e Scarcella è un gesto inaccettabile che condanniamo con massima fermezza. A Roy, che ogni giorno con coraggio porta avanti la sua azione amministrativa e politica, va il nostro totale sostegno”.

Le candidate di Forza Italia sottolineano come questi episodi non faranno altro che rafforzare l’azione di tutto il Partito e l’impegno a fianco del Presidente Roberto Occhiuto per una Calabria diversa.

“Crediamo fermamente che l’impegno di ciascuno di noi, improntato alla trasparenza e alla concretezza, sia la migliore risposta a chi cerca di fermare il cambiamento con la violenza e la minaccia.

Questi atti non spaventano, danno ulteriore motivazione per proseguire con maggiore determinazione.

Forza Italia è una squadra coesa, una famiglia concludono Serena Anghelone e Cetty Scarcella e non lasciamo mai nessuno solo. Siamo sicure che il partito sarà sempre a supporto di Roy Biasi e di tutti coloro che, come lui, ogni giorno, si battono per la legalità e la trasparenza.

Ad eventi simili, che in passato purtroppo hanno visto come obiettivo anche l’On. Francesco Cannizzaro, abbiamo risposto e risponderemo senza arretrare di un passo, portando avanti concretamente i nostri principi per una Calabria sicura e una politica a testa alta”.