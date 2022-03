Serie B: Al “Tombolato” finisce in parità tra Cittadella e Reggina

Condividi

La Reggina torna da Cittadella con un punto, frutto dello 0-0 maturato al ”Tombolato”.

Il tabellino della gara:

SERIE BKT, 30ª GIORNATA

CITTADELLA-REGGINA 0-0

Cittadella (4-2-3-1): Maniero; Cassandro, Frare, Del Fabro, Donnarumma; Branca, Icardi (61′ Mazzocco); Antonucci (88′ Varela), Laribi (62′ Pavan), Baldini (74′ Tavernelli); Beretta. A disposizione: Manfrin, Mattioni, Ciriello, Smajlaj, Giacomazzo. Allenatore: Gorini.

Reggina (3-5-2): Turati; Loiacono, Amione, Stavropoulos (66′ Lombardi); Adjapong (66′ Hetemaj), Kupisz (83′ Bellomo), Bianchi, Di Chiara, Giraudo; Folorunsho, Rivas (90′ Montalto). A disposizione: Aglietti, Micai, Cionek, Ejjaki, Diop. Allenatore: Stellone.

Arbitro: Lorenzo Maggioni di Lecco. Assistenti: Christian Rossi di La Spezia e Tiziana Trasciatti di Foligno. IV ufficiale: Enrico Maggio di Lodi. VAR: Luca Zufferli di Udine. A-VAR: Sergio Ranghetti di Chiari.

Note – Spettatori: 1.105 di cui 182 ospiti. Ammoniti: Icardi (C), Loiacono (R), Pavan (C), Branca (C). Calci d’angolo: 6-2. Recupero: 1′ pt, 4′ st.