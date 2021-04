Serie B: Impresa della Reggina a spese del Venezia, al Penzo vince per 0-2

Condividi

Preziosa vittoria della Reggina che espugna il Pier Luigi Penzo di Venezia per 0-2 nella sfida valevole per la trentunesima giornata del campionato di serie BKt 2020/21

Partita molto equilibrata, con i lagunari nel finale del primo tempo che colpiscono la traversa per ben due volte, prima con Johnsen e poi con Modolo, amaranto fortunati in entrambi gli episodi. Nella seconda frazione di gioco, la svolta a favore della Reggina, al 52′ la rete di Di Chiara sblocca il risultato, poi al 67′ arriva il raddoppio di Situm.

Un bel regalo di Pasqua per i tifosi amaranto, tre punti d’oro conquistati sul campo di una squadra favorita per la promozione diretta. Reggina che sale così a quaranta punti in classifica, adesso la zona salvezza è veramente molto vicina.

Il tabellino della gara:

SERIE BKT, 31ª GIORNATA

VENEZIA-REGGINA 0-2

Marcatori: 52′ Di Chiara (R), 67′ Situm (R)

Venezia (4-3-1-2): Pomini; Ferrarini, Modolo, Ceccaroni, Molinaro (75′ Crnigoj); Maleh, Taugordeau (75′ Dezi), Fiordilino (56′ Di Mariano); Aramu (75′ Karlsson); Johnsen, Esposito (56′ Bocalon). A disposizione: Maenpaa, Cremonesi, Felicioli, Rossi, St Clair, Svoboda, Ricci. Allenatore: Zanetti.

Reggina (4-2-3-1): Nicolas; Lakicevic, Cionek, Stavropoulos, Di Chiara (89′ Dalle Mura); Crimi (84′ Bianchi), Crisetig; Situm, Kingsley (28′ Bellomo), Edera (84′ Liotti); Orji (46′ Montalto). A disposizione: Guarna, Plizzari, Delprato, Loiacono, Chierico, Micovschi, Denis. Allenatore: Baroni.

Arbitro: Matteo Gariglio di Pinerolo (Davide Miele di Torino e Marco Trinchieri di Milano).

IV ufficiale: Alberto Santoro di Messina.

Note – Ammoniti: Di Chiara (R), Lakicevic (R), Aramu (V). Calci d’angolo: 3-4. Recupero: 1’pt; 4’st.