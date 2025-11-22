Serie B Interregionale: Bim Bum Basket Rende attesa a Barcellona P.G.

La nona giornata di andata della Serie B Interregionale vedrà la Bim Bum Basket Rende protagonista di una trasferta impegnativa in Sicilia.

Domenica 23 novembre, con palla a due alle ore 18:00, la formazione calabrese scenderà in campo al Palalberti di Barcellona Pozzo di Gotto per affrontare il Barcellona Basket.

La partita si preannuncia intensa e combattuta: Rende, reduce da un avvio di stagione non positivo, deve essere determinata ad invertire la propria posizione in classifica ma dovrà misurarsi con una squadra siciliana tradizionalmente ostica tra le mura amiche. Il Palalberti è noto per il calore del pubblico e per l’atmosfera che rende ogni gara un vero banco di prova.

Per la Bim Bum Basket Rende sarà un test importante, ad ogni modo.

Occorre mantenere alta la concentrazione contro un avversario che punta a sfruttare il fattore campo ma anche ottenere risultati in vista del prosieguo del campionato. In settimana, la società ha comunicato la cessione di Vittorio Lazzari che da Bim Bum Rende è passato alla Amatori Pescara.

“Il Club rendese annuncia il trasferimento dell’atleta alla società abbruzzese augurando un futuro roseo e prosperoso”.

Attese new entry, ovviamente.

La palla a due è fissata per le 18:00 di domenica 23 novembre. L’attesa è grande sia tra i tifosi calabresi, pronti a sostenere la squadra anche a distanza, sia tra gli appassionati siciliani che riempiranno il Palalberti.

La nona giornata promette spettacolo e agonismo: la Bim Bum Basket Rende è pronta a giocarsi le proprie carte con determinazione, consapevole che ogni punto conquistato in trasferta può rivelarsi decisivo nel cammino stagionale.