Serie B Interregionale: Bim Bum Rende contro Basket Academy Catanzaro al Polifunzionale di Quattromiglia!

La grande pallacanestro torna a Rende! Domenica 2 novembre 2025 alle ore 18:00, il Polifunzionale di Quattromiglia (Via Meucci, Rende) ospiterà una sfida imperdibile della Serie B Interregionale: Bim Bum Rende contro Basket Academy Catanzaro che proviene dallo scivolone casalingo con Basket school Messina.
Non è il debutto stagionale casalingo per la Bim Bum Rende ma, allo stesso modo, la squadra allenata da coach Di Martino è pronta a infiammare il parquet con talento, intensità e voglia di vincere. Dopo una preparazione intensa e un roster carico di entusiasmo, la squadra è pronta a dare spettacolo davanti ai propri tifosi.
“Serve tutto il vostro tifo”, l’invito della società a tifosi ed appassionati di basket. “Il sostegno del pubblico sarà fondamentale: abbiamo bisogno di spalti pieni, cori, applausi e tanta energia per spingere i nostri ragazzi verso la vittoria. Porta la tua voce, il tuo entusiasmo e la tua passione: insieme possiamo fare la differenza”, dicono da Rende.
Info biglietti
– Ingresso: 5€C
– Con la tessera Socio Sostenitore si entra e “sei sempre al nostro fianco per tutta la stagione. Riempiamo il palazzetto!
Non mancare: domenica 2 novembre, ore 18:00. Il Polifunzionale di Quattromiglia deve diventare una bolgia. Facciamo sentire il nostro calore, facciamo sentire che Rende c’è”,
