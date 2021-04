Serie B: La Reggina batte al Granillo il Vicenza, i play off più vicini

Condividi

Una netta vittoria al Granillo per la Reggina contro il Vicenza match valido per la 33ª giornata del campionato di serie BKT 2020/21. Strada subito in discesa per gli amaranto che al 4′ passano subito in vantaggio, complice l’autorete di Valentini che su calcio d’angolo devia la palla nella propria porta. Passano pochi minuti e arriva il raddoppio di Edera che ricevendo da Di Chiara un passaggio filtrante riesce con freddezza a insaccare alle spalle di Grandi in uscita. Biancorossi tramortiti che cercano invano una reazione con degli spunti interessanti però neutralizzati dall’attenta difesa amaranto.

Prima frazione di gioco che si chiude sul risultato di 2-0. Stesso copione di partita nella ripresa, con gli amaranto che sempre più autoritari continuano a essere padroni del campo nei confronti di un volenteroso Vicenza che però non riesce a rendersi pericoloso. Al ’56 infatti arriva il terzo gol, a firmarlo è Denis subito dopo pochi minuti dal suo ingresso in campo. Crisetig sulla trequarti recupera palla e la offre all’argentino che con grande freddezza la mette alle spalle di Grandi. I biancorossi provano a riaprire la partita, l’occasione arriva su calcio di rigore per un tocco di mano in area di Lakicevic su traversone di Beruatto ma è un grande Nicolas a dire di no neutralizzando il penalty calciato da Giacomelli.

Si chiude quindi con un 3-0 il match tra Reggina e Vicenza. In virtù di questo risultato, gli amaranto salgono a quota 44 punti in classifica, agganciano il Brescia e conquistano la salvezza diretta. Adesso l’obiettivo è provare a raggiungere un posto ai playoff.

Il tabellino della gara:

SERIE BKT, 33ª GIORNATA

REGGINA-LR VICENZA 3-0

Marcatori: 4′ aut. Valentini, 6′ Edera, 56′ Denis.

Reggina (4-2-3-1): Nicolas; Lakicevic, Stavropoulos, Dalle Mura, Di Chiara (78′ Liotti); Bianchi (78′ Crimi), Crisetig; Bellomo (55′ Folorunsho), Edera (68′ Ménez), Situm; Montalto (55′ Denis). A disposizione: Plizzari, Cionek, Delprato, Loiacono, Micovschi, Rivas, Orji. Allenatore: Baroni.

LR Vicenza (4-3-3): Grandi; Bruscagin, Padella, Valentini, Beruatto (75′ Barlocco; Agazzi, Rigoni (63′ Pontisso), Da Riva (55′ Mancini); Nalini (46′ Giacomelli), Gori (63′ Longo), Vandeputte. A dipsosizione: Zecchin, Perina, Zonta, Cinelli, Pasini, Ierardi, Cappelletti, Barlocco. Allenatore: Di Carlo.

Arbitro: Matteo Marchetti di Ostia Lido (Damiano Di Iorio di Vco e Vito Mastrodonato di Molfetta).

IV ufficiale: Ivan Robilotta di Sala Consilina.