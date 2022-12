Serie B: La Reggina espugna il Rigamonti, Brescia battuto per 0-2

Condividi

Bella vittoria per la Reggina di mister Inzaghi che sbanca Brescia per 0-2 grazie alle reti di Fabbian e Ménez. Spinti dai 1.300 cuori amaranto presenti al ”Rigamonti”, i ragazzi di mister Inzaghi, autori di una prestazione sontuosa, tornano al successo e si attestano a quota 29 punti in classifica.

Il tabellino della gara:

SERIE BKT, 15ª GIORNATA

BRESCIA-REGGINA

Marcatori: 3′ Fabbian (R), 12′ Ménez (R).

Brescia (4-4-2): Andrenacci; Jallow, Papetti, Adorni, Mangraviti; Bertagnoli (83′ Benali), Van de Looi (74′ Nuamah), Viviani, Ndoj; Moreo, Ayè (74′ Bianchi). In panchina: Lezzerini, Galazzi, Pace, Labojko, Garofalo, Niemeijer. Allenatore: Josep Clotet.

Reggina (4-3-3): Colombi; Pierozzi (75′ Cionek), Camporese, Gagliolo, Di Chiara (86′ Giraudo); Fabbian, Majer, Hernani; Canotto (86′ Liotti), Ménez (71′ Gori), Rivas (71′ Cicerelli). In panchina: Ravaglia, Bouah, Loiacono, Crisetig, Lombardi, Ricci, Santander. Allenatore: Filippo Inzaghi.

Arbitro: Davide Ghersini di Genova. Assistenti: Edoardo Raspollini di Livorno e Marco D’Ascanio diAncona. IV ufficiale: Matteo Marcenaro di Genova. VAR: Luigi Nasca di Bari. A-VAR: Marco Serra di Torino.

Note – Ammoniti: Gagliolo (R), Papetti (B), Van de Looi (B), Adorni (B), Hernani (R). Espulsi: Calci d’angolo: 3-4. Recupero: 3’pt, 5′ st.