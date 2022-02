Serie B: La Reggina vince anche contro il Pordenone, è la terza vittoria consecutiva

Condividi

La Reggina batte il Pordenone per 2-0 e centra la terza vittoria consecutiva nel match valido per la ventiquattresima giornata di serie B. Reggina in vantaggio 66′ con Menez,imbeccato da Montalto, il francese con freddezza salta il portiere e mette in rete. Al 86′ il raddoppio di Di Chiara che su punizione da circa 30 metri scavalca la barriera e insacca con una fantastica parabola sorprendendo Perisan. Una settimana molto positiva per gli amaranto che con questa vittoria salgono a quota 32 in classifica

Il tabellino della gara:

SERIE BKT, 24ª GIORNATA

REGGINA-PORDENONE 2-0

Marcatori: 66′ Ménez, 86′ Di Chiara

Reggina (3-5-2): Turati; Loiacono, Amione, Di Chiara; Kupisz (67′ Galabinov), Hetemaj (61′ Cortinovis), Folorunsho, Crisetig, Giraudo (61′ Adjapong); Ménez (67′ Bellomo), Montalto (82′ Bianchi). A disposizione: Micai, Aglietti, Denis, Aya, Franco, Tumminello. Allenatore: Stellone.

Pordenone (4-4-2): Perisan; El Kaouakibi (46′ Butic), Dalle Mura, Barison, Perri (83′ Anastasio); Zammarini, Lovisa, Gavazzi (65′ Mensah), Torrasi (83′ Di Serio); Cambiaghi, Candellone (46′ Vokic). A disposizione: Bindi, Sabbione, Deli, Onisa, Pasa, Bassoli, Iacoponi. Allenatore: Marchetto

Arbitro: Lorenzo Maggioni. Assistenti: Salvatore Affatato di VCO e Claudio Gualtieri di Asti. IV ufficiale: Marco Acanfora di Castellammare di Stabia. VAR: Antonio Giua di Olbia. AVAR: Oreste Muto di Torre Annunziata.

Note – Spettatori: 3.685, di cui 14 ospiti. Ammoniti: El Kaouakibi (P), Candellone (P), Folorunsho (R), Lovisa (P). Calci d’angolo: 3-4. Recupero: 2′ pt, 4′ st