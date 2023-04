Serie B: Pareggio tra Benevento e Reggina, al “Vigorito” finisce 1-1

Termina in parità la gara tra Benevento e Reggina allo stadio “Vigorito” nel match valido per la trentatreesima giornata di serie B. Un gol per tempo e un punto a testa. Amaranto in vantaggio al 25′ del primo tempo con Pierozzi, si fanno raggiungere al 84′ da Ciano lasciato colpevolmente libero di calciare e insaccare alle spalle di Colombi. Per la Reggina che rimane quinta in classifica 7 punti in tre gare, terzo risultato utile consecutivo, dopo le vittorie con Perugia e Venezia.

Il tabellino della gara:

SERIE BKT, 33ª GIORNATA

BENEVENTO-REGGINA 1-1

Marcatori: 25′ Pierozzi (R), 84′ Ciano (B).

Benevento (3-5-2): Paleari (46′ Manfredini); Veseli, Glik, Tosca; Improta (78′ Farias), Acampora, Schiattarella (84′ Viviani), Tello (46′ Ciano), Foulon; Carfora, Simy (46′ Pettinari). In panchina: Kubica, Karic, Jureskin, La Gumina, Leverbe, Pastina, Koutsoupias. Allenatore: Andrea Agostinelli.

Reggina (3-5-2): Colombi; Cionek, Camporese, Loiacono (68′ Terranova); Pierozzi, Fabbian (88′ Majer), Crisetig, Hernani, Di Chiara (10′ Liotti); Ménez (68′ Rivas), Strelec (68′ Gori). In panchina: Contini, Aglietti, Bouah, Bondo, Lombardi, Canotto, Cicerelli. Allenatore: Filippo Inzaghi.

Arbitro: Davide Ghersini di Genova. Assistenti: Alessandro Giallatini di Roma 2 e Dario Garzelli di Livorno. IV ufficiale: Michele Delrio di Reggio Emilia. VAR: Francesco Fourneau di Roma 1. A-VAR: Giacomo Camplone di Pescara.

Note – Ammoniti: Pierozzi (R), Schiattarella (B). Calci d’angolo: 4-2. Recupero: 3’pt; 7′ st.