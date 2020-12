Serie B: Seconda vittoria consecutiva per la Reggina che supera la Cremonese al Granillo

Condividi

Seconda vittoria consecutiva per la Reggina di mister Baroni che dopo il successo contro la Reggiana vince al Granillo per 1-0 contro la Cremonese diretta rivale nello scontro salvezza, match valido per la sedicesima giornata del campionato di serie BKT 2020/21. A firmare il vantaggio amaranto, Folorunsho al 46′ su calcio di punizione.

Una Reggina rivitalizzata che chiude l’anno fuori dalla zona play out e che può finalmente guardare con serenità al futuro.

Il tabellino della gara:

SERIE BKT, 16ª GIORNATA

REGGINA-CREMONESE 1-0

Marcatori: 46′ Folorunsho (R)

Reggina (4-2-3-1): Guarna; Delprato, Loiacono, Cionek, Di Chiara (89′ De Rose); Bianchi (89′ Rolando), Crisetig; Situm (81′ Denis), Folorunsho, Liotti (70′ Bellomo); Rivas. A disposizione: Farroni, Guarna, Gasparetto, Peli, Marcucci, Mastour, Vasic. Allenatore: Baroni.

Cremonese (4-2-3-1): Volpe; Zortea, Bianchetti, Fiordaliso (44′ Ravanelli), Valeri; Valzania, Gustafson; Pinato, Ghisolfi (46′ Celar), Nardi (65′ Strizzolo); Ciofani. A disposizione: Alfonso, Zaccagno, Bernasconi, Bia, Gaetano, Schirone. Allenatore: Bisoli.

Arbitro: Maurizio Mariani di Aprilia (Damiano Margani di Latina e Thomas Ruggieri di Pescara).

Quarto ufficiale: Ivan Robilotta di Sala Consilina.

Note – Ammoniti: Delprato (R), Valeri (C), all. Bisoli (C), Strizzolo (C), Rivas (R). Espulsioni: al 76′ Strizzolo (C) per doppia ammonizione. Calci d’angolo: 3-2. Recupero: 2’pt; 4’st.