Serie C Femminile: Pallavolo Rossano inaugura il 2026 in casa contro l’insidiosa Silan Volley

Il 2026 della Pallavolo Rossano ASD si apre nel segno dello spettacolo e dell’adrenalina, con una vera e propria kermesse pallavolistica tutta da vivere tra le mura amiche.

Altro che torpore post-festivo: il campo del Palazzetto dello Sport di Viale Sant’Angelo è pronto a tornare protagonista con due impegni casalinghi ravvicinati, che accenderanno il cuore dei tifosi gialloblù.

Archiviato il 2025 con la vittoria esterna di grande carattere a Cutro, le ragazze di Luigi Zangaro tornano in campo domani, 10 gennaio, alle ore 17.30, per la terza giornata del girone di ritorno del campionato di Serie C Femminile, affrontando una Silan Volley tutt’altro che arrendevole.

Guai a fidarsi del risultato dell’andata. Il 3-0 conquistato a San Giovanni in Fiore racconta solo in parte una gara lunga, combattuta e ricca di insidie, con parziali tiratissimi (24-26; 22-25; 19-25) che certificano il valore delle sangiovannesi.

Un valore ribadito anche nell’ultima uscita prima della pausa natalizia, quando la Silan Volley ha superato con un secco 3-0 la New Hospital Pallavolo Paola, dimostrando un eccellente stato di forma.

Guidata come sempre da Antonio Barile, ex di turno e profondo conoscitore dell’ambiente rossanese, la Silan Volley si presenta a Rossano con una rosa esperta, compatta e quasi interamente confermata.

In regia agiranno Serafina Barile e Roberta Foglia, con Noemi Scigliano opposta. In banda un mix di tecnica ed energia con Francesca e Marzia Barile, Maria Teresa Tiano, Ivonia Carluccio (unica novità, ex Cirò Marina), Essia Ben Boubaker, Giorgia Nassi e Mara Orlando.

Al centro Angelica Musacchio, Chiara Ferrarelli e Veronica Imbrogno, mentre il reparto liberi potrà contare su Asia Nuoto, Martina Lucente e Francesca Silletta. Completano il roster le universali Angelica Albi e Gaia Pia Orlando.

Dal canto suo, la Pallavolo Rossano ASD guarda tutti dall’alto con 36 punti in 12 partite, ma il momento non consente distrazioni.

Alla già delicata situazione fisica di Fabiola De Araujo si aggiunge infatti lo stop della capitana Martina Domanico, costretta al forfait per una distorsione alla caviglia ancora da valutare.

Un’assenza pesante, che obbligherà Zangaro a nuove soluzioni tattiche.

Se l’italo-brasiliana non dovesse scendere in campo, la regia sarà affidata a Veronica Risuleo, con Valeria Diaco in diagonale.

Al centro agiranno Margo Dziunyk e Sara Genova, mentre in banda spazio al talento e alla freschezza della giovanissima Alba Greco, affiancata da Valentina Martilotti. A presidiare la seconda linea i liberi Michela Falcone e Morena Scorpaniti.

Le premesse sono tutte per una sfida intensa, spettacolare e carica di significati, in cui la capolista sarà chiamata a confermare la propria forza davanti al pubblico amico, mentre la Silan Volley proverà a rovinare la festa.

👉 Appuntamento assolutamente imperdibile domani, 10 gennaio, alle ore 17.30 al Palazzetto dello Sport di Viale Sant’Angelo, a Rossano.

La Serie C riparte, e Corigliano Rossano è pronta a spingere le sue ragazze verso un altro grande pomeriggio di pallavolo.