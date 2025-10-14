Serra San Bruno: cinque avvisi orali del Questore dopo rissa aggravata tra donne
A Serra San Bruno (Vibo Valentia), il Questore di Vibo Valentia ha emesso cinque avvisi orali nei confronti di altrettante donne coinvolte in una violenta rissa avvenuta lo scorso 12 settembre vicino al viale della Certosa.
Il Questore di Vibo Valentia ha emesso 5 avvisi orali nei confronti di altrettante donne che lo scorso 12 settembre, in Serra San Bruno (VV), nei pressi del viale che conduce alla Certosa, si erano rese protagoniste di una violenta rissa.
Sul posto era intervenuta una pattuglia del Commissariato di Serra San Bruno, i cui operatori hanno dovuto faticare per sedare gli animi delle cinque donne che continuavano a colpirsi incuranti della presenza dei poliziotti.
A seguito degli immediati accertamenti svolti dagli operatori, per le condotte poste in essere, tutte le partecipanti alla rissa sono state tratte in arresto per il reato di rissa aggravata. Successivamente, con ordinanza, il Tribunale di Vibo Valentia, in sede di convalida, emetteva nei confronti di ciascuna la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.
Pertanto, su proposta del Commissariato di PS Serra San Bruno, al termine degli approfondimenti istruttori svolti della Divisione Anticrimine, il Questore di Vibo Valentia ha emesso le cinque misure di prevenzione monitorie.
Con l’emissione dell’avviso orale, le persone colpite dal provvedimento, in caso di condotte future non conformi a legge, potranno essere proposte per l’applicazione di misure di prevenzione più limitative della libertà personale.