Serra San Bruno: per lavori, anas comunica limitazioni al traffico lungo la SS182 “Delle Serre Calabre”

Anas (Gruppo FS Italiane) ha programmato i lavori di rinforzo di una scarpata lungo la strada statale 182 ‘Delle Serre Calabre’, nel comune di Serra San Bruno, in provincia di Vibo Valentia.

Le attività riguardano, nel dettaglio, la realizzazione di gabbioni di rinforzo di una scarpata a causa dello smottamento dovuto a problemi alluvionali.

Per consentire gli interventi, a partire da mercoledì 5 maggio e fino al 22 maggio 2021, sarà in vigore il restringimento della carreggiata sinistra, dal km 47,500 al km 48,400.

