Serraspiga: Giornata Mondiale dell’Alzheimer
In occasione della Giornata Mondiale dell’Alzheimer che si celebra
ogni anno il 21 settembre, molte associazioni per l’Alzheimer e la
demenza in tutto il mondo organizzano passeggiate della memoria,
raccolte fondi, attività di sensibilizzazione e campagne per richiamare
l’attenzione sulle persone affette da Alzheimer o altre forme di
demenza nella loro comunità.
Il tema della campagna di quest’anno, si concentrerà sulla
riabilitazione.
Il Servizio di Neurologia di Serraspiga del Distretto Sanitario
Cosenza/Savuto coordinato dal dr. Roberto BRUNO BOSSIO e diretto
dal Dr. Sisto MILITO, nell’ASP di Cosenza, per l’ occasione, ha
organizzato una giornata di screening cognitivo gratuito rivolto ai
cittadini.
L’accesso al Servizio di Neurologia sarà aperto al pubblico dalle
ore 9 alle ore 13 di giorno 21 Settembre e durante tale orario gli
operatori (Neurologo e Geriatra coadiuvati anche dalle figure
riabilitative) sottoporranno gli utenti ad una prima valutazione dello
stato cognitivo.
La finalità è quella di sensibilizzare la popolazione sulla tematica della
demenza, ridurre lo stigma ed eventualmente intercettare fasi iniziali
di malattia.