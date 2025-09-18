Serraspiga: Giornata Mondiale dell’Alzheimer

In occasione della Giornata Mondiale dell’Alzheimer che si celebra

ogni anno il 21 settembre, molte associazioni per l’Alzheimer e la

demenza in tutto il mondo organizzano passeggiate della memoria,

raccolte fondi, attività di sensibilizzazione e campagne per richiamare

l’attenzione sulle persone affette da Alzheimer o altre forme di

demenza nella loro comunità.

Il tema della campagna di quest’anno, si concentrerà sulla

riabilitazione.

Il Servizio di Neurologia di Serraspiga del Distretto Sanitario

Cosenza/Savuto coordinato dal dr. Roberto BRUNO BOSSIO e diretto

dal Dr. Sisto MILITO, nell’ASP di Cosenza, per l’ occasione, ha

organizzato una giornata di screening cognitivo gratuito rivolto ai

cittadini.

L’accesso al Servizio di Neurologia sarà aperto al pubblico dalle

ore 9 alle ore 13 di giorno 21 Settembre e durante tale orario gli

operatori (Neurologo e Geriatra coadiuvati anche dalle figure

riabilitative) sottoporranno gli utenti ad una prima valutazione dello

stato cognitivo.

La finalità è quella di sensibilizzare la popolazione sulla tematica della

demenza, ridurre lo stigma ed eventualmente intercettare fasi iniziali

di malattia.