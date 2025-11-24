Servizi straordinari di controllo del territorio a Vibo Valentia: controlli, denunce, sanzioni e fogli di via obbligatori

Anche questo fine settimana, su precise disposizioni del Questore di Vibo Valentia, dott. Rodolfo Ruperti, sono stati eseguiti servizi straordinari interforze di vigilanza e di ordine pubblico, al fine di prevenire reati e contrastare in città e zone limitrofe ogni forma di illegalità, consentendo ai giovani che giungono da tutta la provincia di potersi divertire in serenità.

Come di consueto, imponente l’impiego di uomini e mezzi, della Polizia di Stato, impegnata con le varie articolazioni della Questura, del Reparto Prevenzione Crimine, della Sezione Polizia Stradale di Vibo Valentia, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza con le unità cinofile e con il contributo anche della Polizia Locale.

Nell’ambito delle attività di polizia, sono state identificate nr. 930 persone, di cui nr. 182 penalmente censite, controllati nr. 269 veicoli, elevate nr 3 sanzioni per violazione al codice della strada, controllati diversi soggetti sottoposti agli arresti domiciliari e a altre misure restrittive e sono stati controlli avventori in diversi esercizi pubblici del capoluogo.

Nell’ampia azione, volta al contrasto di reati ma anche alla loro prevenzione, nel corso dei servizi in parola militari dell’Arma dei Carabinieri hanno denunciato alla competente Autorità Giudiziaria per il reato di cui all’art. 707 del c.p. (possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli) due persone, di cui uno con a carico un avviso orale, residenti in Filandari e Ionadi.

In particolare proprio nell’ambito di un controllo ad un’autovettura sospetta, operato nelle ore serali nella zona di Moderata Durant e con a bordo i due soggetti, a seguito di attività di polizia veniva rinvenuto un borsello contenente vari congegni elettronici e meccanici ed altri strumenti utili allo scasso ed al furto di autovetture che successivamente venivano sequestrati.

Inoltre, uno dei due, il conducente dell’autovettura, veniva successivamente sottoposto anche a test tossicologico che dava esito positivo alla cocaina, motivo per il quale al soggetto, altre alla contestazione del reato e relativa denuncia in stato di libertà, veniva contestato l’art. 187 del Codice della Strada per guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti e contestuale ritiro della patente di guida.

Inoltre, a carico degli stessi, il Questore ha emesso provvedimento di foglio di via obbligatorio e contest estuale divieto di ritorno nel Comune di Vibo Valentia per la durata di anni quattro.

L’azione posta in essere ha portato, inoltre, alla denuncia all’Autorità Giudiziaria di un uomo residente a Mileto ritenuto responsabile del reato previsto dall’art. 76, comma 3 del D.Lgs 159/2011 in combinato disposto con l’art. 2 del medesimo decreto.

In particolare a seguito del fermo del veicolo su cui viaggia e a successivi accertamenti si appurava che lo stesso, oltre ad annoverare a suo carico un avviso orale emesso dal Questore, risultava gravato da un foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Vibo Valentia emesso sempre dal Questore, motivo per il quale, l’uomo, veniva denunciato alla Procura della Repubblica.

Infine, nel corso dei controlli interforze svolti nella serata di sabato 22, personale della locale squadra mobile, ha deferito alla Procura della Repubblica per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, ai sensi dell’art. 73 co. 5 DPR 309/90, un uomo residente a Cessaniti (VV) poiché lo stesso veniva trovato in possesso di sostanza stupefacente mentre percorreva le vie di questo centro cittadino e, l’estensione del controllo presso la sua abitazione consentiva di rinvenute nr. 03 buste di plastica contenetti sostanza stupefacente del tipo marijuana dal peso complessivo di 108.6 gr. che venivano successivamente sottoposta a sequestro.

Si specifica che i provvedimenti adottati in fase investigativa e/o dibattimentale non implicano alcuna responsabilità dei soggetti sottoposti ad indagini ovvero imputati e che le informazioni sul procedimento penale in corso sono fornite in modo da chiarire la fase in cui il procedimento pende e da assicurare, in ogni caso, il diritto della persona sottoposta ad indagini e dell’imputato a non essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili.