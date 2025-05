Servizio civile a Mandatoriccio felice intuizione, a giugno cambio di testimone con nuovo volontari

Un anno di impegno civico al servizio della comunità si conclude con un bilancio ampiamente positivo per l’Esecutivo civico guidato dal Sindaco Aldo Grispino.

L’esperienza del Servizio Civile, avviata il 12 giugno 2024, ha visto i giovani volontari protagonisti di numerose attività volte al decoro urbano e al supporto dei servizi ai cittadini.

Il prossimo 12 giugno saluteremo i ragazzi che hanno concluso con dedizione questa prima tornata del Servizio Civile, ma siamo pronti ad accogliere subito 15 nuovi volontari, annuncia l’assessore ai lavori pubblici Franco Mangone.

Crediamo fortemente aggiunge nel valore di questo progetto e stiamo investendo con l’obietto di ampliare il bacino di partecipanti.

Tant’è che è già stata inoltrata la richiesta per il 2026, chiedendo al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali l’attivazione di 20 profili.

Fin dal primo giorno, il nostro Servizio Civile si è distinto per l’impegno concreto dei ragazzi.

Nei mesi scorsi sottolinea si sono dedicati con cura alla manutenzione dei parchi e delle aree verdi, contribuendo a rendere il nostro paese più bello e vivibile. La loro partecipazione alla giornata ecologica, con la raccolta e la differenziazione dei rifiuti sulle spiagge, è stata un segnale importante di sensibilità ambientale.

L’assessore ricorda ancora e con soddisfazione anche l’attività svolta presso l’isola ecologica, dove i volontari hanno sensibilizzato i cittadini sull’importanza della raccolta differenziata, e il prezioso supporto nella lettura dei contatori dell’acqua, un’attività svolta con precisione sia nel centro che nella zona marina.

Non sono mancate iniziative di carattere sociale e logistico aggiunge come l’organizzazione della divertente festa di Halloween per i bambini e la collaborazione nello sgombero di Palazzo San Barbara, un compito delicato che ha visto i ragazzi impegnati nel trasferimento e nel riordino accurato dei faldoni storici nel nuovo archivio comunale.

L’impegno dei volontari si è esteso anche alla riqualificazione degli spazi pubblici, con la tinteggiatura di una sala comunale, e al censimento informatizzato dei pali della luce, un’azione fondamentale per garantire interventi mirati in caso di necessità.

Infine, hanno fornito un valido aiuto nell’organizzazione e nell’archiviazione delle bollette comunali.

Sono estremamente soddisfatto del lavoro svolto dai nostri giovani del Servizio Civile ricorda perché la loro energia e la loro disponibilità sono state preziose per la nostra comunità.

Il loro impegno, che mi ha visto sempre e perennemente impegnato nell’azione di tutoraggio, testimonia la vitalità del nostro tessuto sociale e la volontà di costruire un futuro migliore per Mandatoriccio.

Con l’arrivo dei nuovi volontari conclude Mangone siamo pronti a proseguire su questa strada, ampliando ulteriormente le opportunità di crescita e di servizio per i nostri giovani.