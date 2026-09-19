Servizio civile, a Saracena parte l’anno dei giovani al servizio della comunità

È partito l’anno del Servizio Civile Universale: l’inizio di un percorso di cittadinanza attiva che metterà i giovani dentro la vita concreta della comunità, tra ambiente e cultura, inclusione, territorio e cura dei beni comuni.

Un’esperienza che forma competenze, costruisce responsabilità e restituisce energia nuova ai piccoli comuni.

È quanto fa sapere il Sindaco Renzo Russo, salutando l’avvio ufficiale dei progetti di Servizio Civile Universale Demetra, Katundi Jonë – Il nostro paese e Pollino Ambiente e Benessere, avvenuto ieri (venerdì 18) nella sala consiliare.

All’avvio delle attività hanno preso parte anche i giovani volontari della sede di San Basile, accompagnati dalla Vicesindaca Francesca Bellizzi.

Una presenza che conferma il valore sovracomunale del programma e la capacità dei piccoli comuni del Pollino di costruire reti, condividere obiettivi e investire insieme sulle nuove generazioni.

I progetti coinvolgono ambiti diversi ma complementari: assistenza alle persone fragili, sostegno alla comunità, protezione civile, tutela del patrimonio ambientale, valorizzazione urbana, promozione culturale, turismo sostenibile, sport, biodiversità, agricoltura in area montana, pace, nonviolenza e cittadinanza attiva.

È in questa pluralità di azioni che il Servizio Civile diventa palestra concreta di formazione e partecipazione.

Il Servizio Civile sottolinea il Primo cittadino offre ai ragazzi l’opportunità di acquisire competenze utili per il proprio percorso personale e professionale e, allo stesso tempo, di contribuire alla crescita della comunità.

È un anno in cui si impara facendo, si cresce mettendosi a disposizione e si scopre che anche nei piccoli comuni ci sono spazi importanti per responsabilità, innovazione e futuro.

Saracena è comune capofila di un programma più ampio che coinvolge anche Civita, Frascineto e San Basile.

Il programma, dal titolo Pollino Ambiente, Resilienza e Sostenibilità, è stato costruito per rafforzare la presenza dei giovani nei servizi alla comunità, nella tutela del territorio e nella valorizzazione delle risorse locali.

Un’impostazione che guarda al Pollino come spazio condiviso di crescita, cooperazione e cittadinanza.

L’obiettivo conclude Russo è fare in modo che i giovani non vivano questa esperienza come una parentesi, ma come un passaggio significativo nella propria formazione.

Il Servizio Civile entra nella vita reale dei paesi: negli uffici, negli spazi pubblici, nei servizi, nelle attività culturali, nei bisogni delle persone, nella promozione del territorio e nella capacità di costruire relazioni positive.