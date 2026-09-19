Servizio Civile Universale, 124 giovani e otto progetti: al via il nuovo percorso di ASC Lamezia Terme-Vibo Valentia

Sono 124 le operatrici e gli operatori volontari, impegnati in otto progetti e distribuiti in 62 sedi di accoglienza, che iniziano il nuovo anno di Servizio Civile Universale con ASC Lamezia Terme-Vibo Valentia e ASC Calabria.

Il percorso ha preso il via questa mattina all’Hub Casa della Cultura di Lamezia Terme, dove si è svolto il primo incontro di accoglienza e orientamento dedicato alle giovani e ai giovani che da lunedì entreranno nelle sedi degli enti e delle realtà presso cui svolgeranno i progetti per i quali hanno presentato domanda e sono stati selezionati.

Un nuovo inizio che mette in circolo energie, competenze, idee e voglia di partecipare e che rinnova una storia costruita sul territorio da oltre vent’anni.

ASC Lamezia Terme-Vibo Valentia, associazione di promozione sociale e articolazione territoriale di ARCI Servizio Civile, opera dal 2001 per promuovere e diffondere le pratiche del Servizio Civile, lavorando in rete con associazioni e altri attori sociali e accompagnando le nuove generazioni in percorsi di cittadinanza attiva, formazione e impegno per la comunità.

Gli otto progetti e le 62 sedi di accoglienza compongono una rete diffusa attraverso la quale le nuove generazioni possono mettere a disposizione dei territori capacità, sensibilità, impegno e nuovi sguardi, sviluppando allo stesso tempo competenze personali e professionali.

La progettualità di ARCI Servizio Civile attraversa ambiti diversi e bisogni concreti delle comunità, dall’animazione culturale rivolta a giovani e minori alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, dalla promozione dei diritti all’educazione ambientale.

L’incontro all’Hub Casa della Cultura ha rappresentato il primo momento condiviso di questo nuovo anno. Da lunedì, l’esperienza proseguirà nelle diverse sedi di accoglienza, dove le giovani e i giovani potranno conoscere da vicino le comunità e sperimentare quotidianamente il valore dell’impegno civico.

“L’avvio di questo nuovo anno con ARCI Servizio Civile coinvolge decine di giovani che oggi prendono servizio non solo a Lamezia e Vibo, ma in una rete diffusa che abbraccia l’intera Calabria sottolinea Antonella Di Spena di ASC Lamezia Terme-Vibo Valentia.

Vederli partire oggi mi riporta ai tanti ragazzi e ragazze che ho visto iniziare questo percorso in questi anni: per loro il Servizio Civile è sempre un vero spartiacque, un’esperienza trasformativa in cui si scoprono talenti, si acquisiscono competenze spendibili e si impara il valore dell’impegno civico”.

“Rispetto al passato, la progettualità di ARCI Servizio Civile si è evoluta profondamente: oggi non offriamo solo un presidio di solidarietà, ma programmi di intervento moderni e strutturati, capaci di agganciare le grandi sfide della transizione ecologica, della coesione sociale e della rigenerazione delle nostre comunità”, prosegue Di Spena.

I 124 nuovi ingressi, attraverso otto progetti e 62 sedi di accoglienza, rappresentano un investimento sulle nuove generazioni.

Ciascun percorso porterà una giovane o un giovane a entrare in relazione con associazioni, enti, servizi e realtà locali, contribuendo alle attività e acquisendo conoscenze e competenze attraverso l’esperienza sul campo.

“Le ricadute di queste nuove energie sul territorio sono immediate e tangibili conclude Di Spena.

Portare ragazzi e ragazze all’interno dei servizi, della tutela del bene comune e delle realtà associative di tutta la regione significa immettere linfa vitale nel tessuto locale, contrastare l’isolamento e dimostrare con i fatti che il futuro e il cambiamento della Calabria passano dalla partecipazione attiva delle nuove generazioni”.

Un patrimonio di partecipazione che, a partire da oggi, si traduce in presenza, cura, competenze e nuove possibilità per il territorio.