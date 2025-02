Servizio Civile Universale con Fondazione Trame e Ala Antiracket Lamezia

Martedì 11 febbraio 2025, dalle ore 15:30 alle 18:30, il Centro Culturale Civico Trame apre le sue porte a tutti gli interessati al nuovo bando di Servizio Civile Universale promosso da Arci Servizio Civile Lamezia Terme Vibo Valentia con Fondazione Trame ETS e Ala Antiracket Lamezia.

Sarà un’occasione imperdibile per conoscere meglio il progetto, capire come presentare la domanda, scoprire le opportunità offerte dal Servizio Civile Universale, conoscere lo staff e i volontari ancora in servizio, che saranno disponibili a rispondere a tutte le domande e a chiarire eventuali dubbi.

Il progetto di Trame e Ala, destinato a giovani con un’età compresa tra i 18 e i 29 anni non compiuti, si chiama EDU-LABS CULTURA E INNOVAZIONE, gli enti di accoglienza da selezionare per collaborare con noi sono Fondazione Trame (codice sede 141893) e Ala Antiracket Lamezia (codice sede 141888).

Quattro sono i posti messi a disposizione. Settore: Animazione culturale verso giovani. Le iscrizioni resteranno aperte fino alle ore 14.00 del 18 febbraio 2025.

La domanda online è disponibile al link

Tutti i dettagli sul progetto di Trame e Ala sono disponibili sui siti www.tramefestival.it e https://antiracketlamezia.it/.