Settant’anni di Arte Orafa Spadafora: un viaggio tra tradizione, lusso e sacralità

SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) – Un anniversario importante per il marchio G.B. Spadafora, che quest’anno celebra 70 anni di eccellenza nel panorama del Made in Italy. Un percorso iniziato nel lontano 1955, quando il maestro orafo Giovambattista Spadafora registrò la sua attività, proseguendo una tradizione familiare orafa che affonda le radici nel XVIII secolo.

Tutto ebbe inizio tra le mura domestiche, con la passione e la maestria di Giovambattista che trasformava metalli preziosi in autentiche opere d’arte. I suoi gioielli, espressione di un’alta intellettualità artigianale, coniugavano estetica e tecnica, creando pezzi unici destinati a essere indossati e tramandati come testimonianze di storia.

La sua abilità e la profonda connessione con la sfera sacra gli valsero la celebre称谓 di “Orafo delle Madonne”. Nel corso della sua carriera, realizzò oltre centocinquanta corone per adornare le effigi sacre e numerosi premi per figure di spicco del mondo dello spettacolo e della cultura. Un momento significativo fu l’incontro spirituale con Gioacchino da Fiore, figura ispiratrice di una delle collezioni più iconiche del brand. Ispirata al “Liber Figurarum”, prezioso codice medievale dell’abate calabrese, questa linea di gioielli ricca di simbolismi celebra il passato e l’ideale di fratellanza universale.

Il talento di Giovambattista Spadafora fu riconosciuto a livello internazionale con numerosi premi e onorificenze. Oggi, a guidare l’azienda fondata dal padre, sono i figli Giuseppe, Giancarlo, Monica e Carolina, ognuno con competenze e ruoli specifici. Giancarlo cura l’aspetto tecnico e creativo, Monica e Giuseppe si dedicano al design (quest’ultimo anche alle pubbliche relazioni e alla distribuzione), mentre Carolina è responsabile dell’ambito legale.

In occasione di questo importante traguardo, il brand ha svelato un logo celebrativo attraverso un video diffuso sui canali ufficiali. Per commemorare i 70 anni di attività, è stato annunciato un ricco programma di iniziative che spaziano da pubblicazioni in collaborazione con il Ministero dell’Università e della Ricerca a eventi culturali di prestigio. Tra le celebrazioni spiccano l’emissione di un francobollo commemorativo, diverse iniziative previste in Calabria, un ponte ideale con l’Europa attraverso eventi in Olanda, e un gran galà di chiusura che si terrà a Roma alla fine dell’anno.

“I gesti di papà al lavoro li ricordiamo ancora nitidamente. Fanno parte della nostra vita e della nostra storia. L’etica del lavoro, la dedizione, la passione e l’amore sono un’eredità che porteremo sempre con noi”, ha dichiarato Giuseppe Spadafora, ricordando la figura paterna. I fratelli Giancarlo, Monica e Carolina hanno aggiunto: “Celebriamo il settantesimo anno del brand nel suo ricordo”.

Con questo ricco programma di eventi, la famiglia Spadafora intende celebrare non solo la storia di un marchio che ha saputo incarnare l’eccellenza del Made in Italy, ma anche l’eredità di un maestro orafo che ha lasciato un segno indelebile nel mondo dell’artigianato e della gioielleria.