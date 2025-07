Settima edizione del Campus Musicale di IbicoLab: quattro giorni di musica al Parco Ambesi

Torna per il settimo anno consecutivo il Campus Musicale promosso dall’Associazione Musicale IbicoLab, un appuntamento ormai consolidato che coniuga formazione, creatività e socializzazione.

L’iniziativa si svolgerà presso il Parco Ambesi Impiombato, in località Piani della Corona a Barritteri di Seminara (RC), sede del Centro di volontariato “Presenza”.

Protagonisti saranno una cinquantina tra bambine, bambini, ragazze e ragazzi, accomunati dalla passione per la musica.

Il campus è aperto a partecipanti di ogni livello: sia a chi si avvicina per la prima volta a uno strumento, sia a chi desidera perfezionare le proprie competenze.

Nel corso delle quattro giornate si alterneranno lezioni individuali, concerti e laboratori di musica d’insieme, in un ambiente immerso nella natura, informale ma didatticamente strutturato.

Il programma quotidiano prevede attività che spaziano dal risveglio musicale al canto corale, dalla propedeutica alla pratica orchestrale, fino ai momenti collettivi dedicati alla musica d’insieme.

Il pranzo, previsto al sacco, rappresenterà anche un’occasione di convivialità e condivisione tra i partecipanti.

La quota di partecipazione è di 80 euro per i soci e 100 euro per i non soci.

Il 27 luglio, presso il cortile del Centro Giovanni Paolo II, si terrà il concerto finale degli allievi, aperto al pubblico, durante il quale saranno eseguiti i brani preparati nel corso del campus.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni:

📞 Gianluca: 340 0559470 – 📞 Daniele: 347 6710897.