Settimana dell’Identità, del Benessere, della Bellezza e della Cultura, Lucia Nucera “amministrazione al servizio della comunità scolastica”

Palazzo San Giorgio apre le porte alle scuole cittadine con l’assessora all’Istruzione, Lucia Nucera, che ha preso parte alla presentazione della “Settimana dell’Identità, del Benessere, della Bellezza e della Cultura”, promossa dall’Istituto comprensivo “Alvaro-Gebbione”, invitando «tutti gli istituti scolastici ad usufruire dei locali del Municipio per proporre le loro attività».

Nel Salone dei Lampadari “Italo Falcomatà”, insieme alla dirigente scolastica Adriana Labate, la delegata della giunta comunale si è detta «particolarmente compiaciuta per l’organizzazione di un evento che mira a coinvolgere i cittadini nelle dinamiche e nelle attività programmate dall’istituto scolastico».

«E’ un bene ha sottolineato che la comunità impari a conoscere le nostre scuole perché sono contenitori di cultura e legalità, un punto di riferimento per i nostri figli e per ogni famiglia. Da oggi, quindi, parte questo nuovo percorso e ringrazio la dirigente Labate per una proposta che non abbiamo avuto alcuna difficoltà ad accogliere».

«Con identico entusiasmo ha concluso l’assessora Nucera l’amministrazione comunale conferma la totale disponibilità a sostenere e condividere qualsiasi sollecitazione arrivi dagli istituti comprensivi del territorio. Il nostro intento, infatti, è quello di far conoscere, fino in fondo, quanto di buono viene elaborato, prodotto e costruito fra i banchi delle nostre scuole».