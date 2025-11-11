Settore corilicolo in crisi, l’assemblea straordinaria del Consorzio Valorizzazione e Tutela Nocciola di Calabria

Un grido di allarme si leva dall’areale di produzione della nocciola Tonda calabrese, nella provincia catanzarese e vibonese.

Il settore corilicolo è in crisi in tutta Italia, a causa dei cambiamenti climatici. Con una produzione ridotta in alcuni casi del 70% per cento, nonostante i territori coltivati a nocciole dal 2015 al 2024 siano aumentati del 30%.

Un quadro di grave crisi che desta particolare preoccupazione tra i produttori.

Non solo, per la prima volta l’Italia non è più la seconda nazione produttrice di nocciole a livello mondiale, finora immediatamente collocata dopo la Turchia.

La produzione del Cile infatti avanza, compromettendo la competitività delle aziende agricole italiane, impegnate a garantire elevati standard di qualità. Una gelata in Turchia ha ridotto il raccolto e generato un’impennata dei prezzi, in un contesto commerciale globale che sta cambiando.

Alle problematiche derivanti dai cambiamenti climatici si assommano i danni provocati dalla fauna selvatica. I produttori della Tonda calabrese, da anni combattono le continue intrusioni dei cinghiali che devastano le produzioni.

Come se non bastasse all’orizzonte si profila una nuova minaccia: la cimice asiatica che ancora non è arrivata, ma bisogna farsi trovare pronti, evidenziano il presidente Giuseppe Rotiroti e i soci del Consorzio Valorizzazione e Tutela Nocciola di Calabria.

Occorrono soluzioni efficaci, sollecite, urgenti. Gli interventi a tutela del settore corilicolo non sono differibili, a maggior ragione in considerazione del lavoro profuso con caparbietà e costanza dai produttori, puntando sulla qualità e sull’innovazione che comporta investimenti.

Occorre una collaborazione sinergica e forte tra istituzioni e privati a sostegno della filiera e del settore corilicolo.

Per affrontare le problematiche esposte, per un confronto aperto e ampio sulle misure da adottare il Consorzio Valorizzazione e Tutela Nocciola di Calabria ha convocato un’assemblea straordinaria da tenersi a Torre di Ruggiero, nella sala consiliare del Comune.

Appuntamento lunedì 24 novembre alle ore 16.30 con i produttori, rappresentanti di categoria del comparto agricolo e corilicolo, autorità istituzionali locali e regionali.