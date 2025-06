Sfide fiscali e futuro della professione: a Paola torna il convegno su Redditi 2025 e CPB

Paola si prepara ad accogliere la terza edizione del convegno “Redditi 2025 e CPB: tra novità e conferme”, un appuntamento formativo di rilievo promosso dall’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (UGDCEC) di Paola, che si terrà il prossimo 25 giugno 2025.

L’evento, ormai punto di riferimento per i professionisti della regione, si concentrerà sulle importanti novità del modello Redditi 2025 e sull’analisi del Concordato Preventivo Biennale (CPB), alla luce delle recenti disposizioni normative e delle prime indicazioni operative.

L’apertura dei lavori sarà affidata a Fernando Caldiero, Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Paola. Seguiranno gli interventi di Michela Sarli, in rappresentanza della Fondazione Centro Studi UGDCEC, Alfredo Iannitelli per la Giunta Nazionale, Piero De Pasquale come coordinatore regionale, e Nazareno Di Renzo, presidente dell’UGDCEC di Paola.

Sarà la Vicepresidente nazionale Silvia Manzi a introdurre il tema centrale della giornata, delineando il nuovo e complesso scenario dichiarativo che attende i professionisti del settore. L’approfondimento tecnico sarà curato dal Dott. Danilo Sciuto, noto tributarista, che guiderà i partecipanti attraverso un’analisi dettagliata e operativa delle novità legislative, fornendo strumenti pratici per affrontare le imminenti sfide professionali. A moderare il dibattito sarà Raffaella De Lio, consigliera dell’UGDCEC Paola.

Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente Di Renzo, che ha sottolineato come il successo di questa terza edizione confermi la validità di un percorso basato sulla qualità e sullo spirito di squadra. “Siamo felici di vedere crescere questo appuntamento, che ogni anno si arricchisce di contenuti e partecipazione”, ha dichiarato Di Renzo. “Il confronto tra colleghi, la formazione continua e il dialogo con i rappresentanti istituzionali restano i cardini della nostra azione”.

Il presidente ha poi aggiunto: “Chiudiamo così la prima parte del nostro programma annuale, ma siamo già pronti a ripartire con nuovi appuntamenti. Il 2025, per noi, ha un valore speciale: celebreremo il venticinquesimo anniversario della nostra Unione. Un traguardo importante che intendiamo onorare con eventi significativi, in grado di raccontare il cammino fatto e di tracciare nuove prospettive per il futuro”.

Il convegno non sarà solo un’importante occasione di aggiornamento tecnico, ma anche un momento per consolidare i legami tra colleghi e rafforzare il ruolo dell’UGDCEC di Paola come punto di riferimento attivo e propositivo nel panorama professionale calabrese.