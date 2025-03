Sguardi sul tessile: a San Vincenzo La Costa un incontro sulla sostenibilità nel settore

di Nicoletta Toselli

San Vincenzo La Costa si prepara ad accogliere un importante evento dedicato al futuro del settore tessile in chiave sostenibile. Il 22 marzo 2025, alle ore 17:00, presso Palazzo Miceli, si terrà l’incontro dal titolo “Sguardi sul tessile: si guarda al futuro nel segno della sostenibilità”, promosso dall’Associazione “I Fili di Arya” APS.

L’evento si aprirà con i saluti istituzionali del sindaco Gregorio Iannotta e della consigliera comunale con delega alla Cultura, Emily Cavaliere. Seguirà l’introduzione di Rosaria Tornello, presidente dell’Associazione “I Fili di Arya”, che illustrerà le finalità dell’iniziativa.

Interverranno Vincenzo Bossio, imprenditore del settore tessile, Stefania Di Biase, presidente dell’Associazione Culturale Femminile San Sisto dei Valdesi, e Mario Reda, agronomo, che offriranno una panoramica sulle nuove prospettive del tessile sostenibile.

A concludere l’incontro sarà Pasqualina Straface, consigliera regionale della Calabria e presidente della Terza Commissione “Sanità, Attività Sociali, Culturali e Formative”, che sottolineerà il ruolo delle istituzioni nel supporto alla transizione ecologica del comparto.

L’appuntamento rappresenta un’importante occasione di confronto per riflettere sulle opportunità e sulle sfide di un settore in continua evoluzione, tra innovazione, tradizione e rispetto dell’ambiente.