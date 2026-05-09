Si alla mobilitazione proposta da Celebre (Fillea Cgil) la Filcams in campo per l’umanità del Lavoro

La Filcams CGIL Calabria sostiene la proposta di mobilitazione generale del mondo del lavoro lanciata da Simone Celebre, Segretario Generale della Fillea CGIL Calabria, dopo l’ennesima strage sul lavoro che, negli ultimi due giorni, ha provocato tre vittime nella nostra regione.

Proprio ieri, alla presenza del Segretario Generale della CGIL Maurizio Landini, abbiamo rilanciato le proposte di legge su sanità e appalti.

Le tragedie di questi giorni dimostrano, con drammatica evidenza, quanto sia urgente intervenire sul sistema degli appalti, rendendolo più responsabile, meno precario e più attento alla condizione concreta di chi lavora, a partire dalla salute e dalla sicurezza.

Serve una mobilitazione generale delle categorie sindacali, delle associazioni e della società civile per chiedere controlli rigorosi, responsabilità vere e una nuova centralità del tema della sicurezza sul lavoro.

L’ultima tragedia, avvenuta a Paola, ha visto morire un ragazzo di soli 23 anni mentre lavorava all’allestimento di un lido turistico. Un luogo pensato per lo svago, le vacanze e la felicità si è trasformato in un luogo di morte.

La Filcams CGIL Calabria è pronta a mobilitarsi. Il lavoro deve tornare a essere sicuro, stabile, umano.

Siamo in campo, insieme, per l’umanità del lavoro.