Si celebrerà alla Cittadella dell’Immacolata di Bagnara Calabra il 1° settembre la 19° Giornata del Creato

Si celebrerà alla Cittadella dell’Immacolata di Bagnara Calabra, domenica 1 settembre 2024 alle ore 10.00, la 19° Giornata del Creato.

Un appuntamento che ormai si è trasformato in tradizione per il luogo di spiritualità della Costa Viola, in quanto già da molti anni a settembre si organizza in questo caratteristico “giardino spirituale” l’evento tanto caro a Papa Francesco.

Si tratta di un’iniziativa di valenza nazionale promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana in sintonia con le altre Chiese europee che invita le realtà locali a promuovere una giornata volta a riaffermare l’importanza, anche per la fede, della questione ambientale con tutte le sue implicazioni etniche e sociali.

A Bagnara sarà l’occasione per approfondire come l’attuale grave compromissione del creato, conseguente alla poca sensibilità della comunità su questi determinati temi, stia mettendo in serio rischio la sopravvivenza futura dell’umanità sulla Terra.

La giornata inizierà con la solenne celebrazione eucaristica alla presenza dei pellegrini e delle istituzioni del territorio che si occupano della questione ambientale.

La santa messa sarà prevista nella Cappella esterna dedicata alla Divina Misericordia e che sorge in mezzo alla natura. Successivamente sarà deposta una corona di fiori alla “Torre dell’Immacolata” dove farà da sfondo uno spettacolare panorama dello Stretto di Messina.

Altro step è la messa a dimora di un nuovo albero. Al termine si darà avvio al trekking naturalistico aperto a chiunque che si prolungherà per tutta la giornata lungo i viali alberati della Cittadella dove sorgono oltre 1.500 specie diverse di piante.

Il percorso proposto per quest’anno è quello delle piante bibliche: lungo il tragitto si potrà indugiare dinanzi a determinati alberi meditando alcuni passi biblici che richiamano la piantagione in questione.

La foresta dei cedri del Libano, il fitto bosco dei Tigli, il caratteristico orto degli ulivi secolari, il profumato giardino dei melograni, gli ammirevoli cespugli di Aloe sono solo un esempio delle tappe che prevederà il trekking domenicale.

Un’occasione per tutti, dunque, affinché il creato e la natura che cresce intorno a noi siano rispettati e soprattutto…amati!